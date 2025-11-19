Lo último:
Animal Collective
Animal Collective comparten una banda sonora

Redacción MZK

Domino Soundtracks anuncia el lanzamiento de la banda sonora original que Deakin y Geologist, miembros de Animal Collective, han compuesto para el documental Jetty (2025).

El disco ya está disponible en formato digital, mientras que la edición en vinilo verá la luz el 17 de abril. Dirigida por Sam Fleischner —responsable de videoclips para Panda Bear, MGMT o Santigold—, la película retrata la reconstrucción de Rockaway Beach (Nueva York) tras los estragos del huracán Sandy en 2012.

Jetty puede verse en streaming y contará además con proyecciones en salas de Los Ángeles, San Francisco y en el Festival Internacional de Cine de Humboldt a lo largo de este mes. Ya se puede disfrutar también de un clip del documental que incorpora uno de los temas más destacados de la banda sonora, “Boardwalk”.

 

Escucha ‘Jetty’ de Animal Collective

 

Estas son las canciones de ‘Jetty’ de Animal Collective

  1. Wooden Sticks
  2. Blast
  3. Earth Moan
  4. Delivery
  5. Rockaway Views
  6. Rock Portraits 1
  7. Sandbar
  8. Material Movers
  9. Ocean Greeting
  10. Surface Wind
  11. Rock Portraits 2
  12. Golden Rocks
  13. Pipe Fitting
  14. Sand Pumping
  15. Boardwalk

