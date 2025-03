Panda Bear + Alien Tango (Sala 16 Toneladas) València 26/03/25

No sé a ustedes, pero a mi Sinister Grift me ha hecho muy feliz. Y, si me lo permiten, mi estado parece ser bastante generalizado. De hecho hace feliz incluso a gente que no había seguido a Panda Bear hasta ahora, ni siquiera junto a la banda que le dio a conocer, Animal Collective. Tal vez sea porque es un disco luminoso, burbujeante y repleto de las canciones con más conciencia de serlo de cuantas el artista californiano ha alumbrado en su carrera. Es un disco que seguramente será saludado como uno de los mejores de este ejercicio cuando, a su fin, llegue el momento de confeccionar las consabidas listas. Y con razón.

Comprenderán, pues, que hubiera expectativa para verle en una ciudad como València, que no está tan habituada como debiera a artistas de este calibre a nivel de música underground. Un concierto así se convierte en el momento y lugar en el que todo el mundo quiere estar, o decir que ha estado. No sorprende, por tanto, que aún siendo miércoles la sala 16 Toneladas registrara un aforo casi completo.

Como aquello de que los conciertos fueran después de cenar y con exposición a retrasos varios ya es (casi siempre) cosa del pasado, la cosa empezó puntualsimamente a las 20.30h de la tarde. Alien Tango, alter ego del músico murciano afincado en Londres Alberto García, abría con su “yo me lo guiso, yo me lo como” la noche a base de un imposible cóctel confeccionado mediante una pizca de Freddy Mercury, otra de Marc Almond, otra de Thom Yorke, otra de McCartney y otra de Saint Vincent. Combinación complicada que, sin embargo, él hacía creíble a base de teatralidad y comerse el escenario crudo en un acto que, la verdad, no deja indiferente.

Las canciones de su último disco Kinda Happy, Kinda Sad (2023) sonaron vibrantes, pese a alguna estridencia sonora, e incluso atrevimientos como esa versión del “Getting better” de los Fab Four, pasada por la turmix de Soft Cell, sonaron creíbles y divertidos. Un nueve.

Sin hacerse esperar, y ojo, colocando él mismo sus cachivaches tras la salida del telonero, Noah Lennox, alias Panda Bear, apareció junto a su banda en una formación de quinteto -contándole a él- que iba a recrear los burbujeantes sonidos que alberga Sinister Grift. El combo está formado por el bajista y multiinstrumentista californiano Tim Koh (miembro también de la banda de Ariel Pink), por los portugueses Tomé Silva, a la batería, y María Reis, a los teclados, programaciones, coros y percusiones (ambos reputados artistas en la escena portuguesa) y, cómo no, por Rivka Ravede, actual pareja y colaboradora de Noah (suya es la portada de Sinister Grift), así como multiinstrumentista miembro de la interesante banda de Philadelphia Spirit Of The Beehive.

Son, por tanto, una súper banda. Y se nota. Todo suena bien ensamblado y casi perfecto. Casi, porque, obviamente, con tanto cachivache como llevan, es inevitable los reajustes sonoros en el primer tramo de concierto, acoples incluidos y un sonido que no llega en ningún momento, la verdad, a hacer honores a la justificada fama de esta sala. No obstante, actitud, entusiasmo y unas preciosas proyecciones psicodélicas (seguramente obra de Ravede) hacen que eso importe poco y que todos nos metamos inmediatamente en un concierto que empieza con la serpenteante “Defense”, que curiosamente es la que cierra el disco que presentan, seguida de la caribeña “50mg”. Ya nos tienen a todos balanceando nuestros cuerpos como si estuviéramos a tope de porros en una fiesta en la playa.

El clima lisérgico no nos abandona, claro. El trip que propone Panda Bear con sus luces tenues, sus proyecciones cada vez más delirantemente divertidas y esas progresiones en bucle tan marca de la casa es altamente tentador. Ahí nos subimos todas y todos y elevamos nuestros pies del suelo un poquito más al son de la estupenda “Ends meet” o “Sequential circuits”, la canción que abría el disco Meets The Grim Reaper (2015). Esto dirige a una fase incluso más psicodélica que inicia el camino hacia guiños al krautrock (“Virginia tech”), pasajes casi surrealistas (“Slow motion”) o el gran clásico de la noche, ese “Take pills” que coronaba su primer disco en solitario, Person Pitch (2007).

La banda alcanza la total sinergia. Las voces de María y Rivka abrazan la de Noah como coros de ángeles pasados de tripis y la base rítmica es sólida, sencilla y contundente, como un martillo neumático. No se puede pedir más. Bueno sí, algo más de duración. Sin interrupciones, el quinteto se ventila “Song for Ariel”, “The preakness”, “Buoys”, la especialmente lisérgica (y algo larguita) “Inner monologue”, así como una dupla nada obvia a base de “Shepard tone” y “Tomboy” que sirvió para cerrar sin remisión -qué bises ni qué ocho cuartos- un concierto al que, pese a poder achacarle su relativa brevedad y un sonido mejorable, no se le puede poner otro apelativo que apabullante y totalmente acorde con el disco que se vino a presentar. Un directo, vamos, que me dejó, a mi y a muchos otros, tan feliz como lo hace el vinilo. Y eso hoy día es oro.

