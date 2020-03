AnnenMayKantereit: Una valiosa recomendación

En el mundo globalizado y tecnológico en el que vivimos tenemos prácticamente al alcance de un simple click, toda la historia de la música, y, todo lo nuevo que se está produciendo. Una sobreabundancia que no deja de ser sorprendente porque tenemos más material en nuestras manos del que hemos tenido nunca; pero a la vez, la escasez de tiempo que le dedicamos a las canciones, su recepción e incluso su propio consumo se ha individualizado. Cada cual construye su propio universo musical entre la multitud de opciones disponibles. Esa posibilidad es estupenda, pero también supone un problema pues rompe los mecanismos que teníamos para construir ideas, gustos, posibilidades imaginarias compartidas. Es necesario hablar sobre música, pedir y dar recomendaciones, la mejor canción que hayas escuchado te aseguro que siempre está por llegar.

Este breve artículo justamente nace de una sugerencia que me hicieron. Y bendita recomendación. Su nombre es AnnenMayKantereit, un grupo de rock folk alemán surgido en Colonia en 2011 conformado por Christopher Annen, Henning May, Severin Kantereit, y, desde el 2014, Malte Huck. Este conjunto de reconocido prestigio en Alemania y Austria, en el que sus canciones superan con creces el millón de reproducciones en las plataformas digitales, son verdaderos desconocidos en nuestra tierra. Sus canciones principalmente en alemán, (y alguna que otra en inglés), puede ser posiblemente la razón de esta injusticia.

Lo primero que sorprende al escucharlos es la grave y áspera voz del cantante, Henning May. Si hay voces que son capaces de llegar al alma, esta sería una de las nominadas. Actualmente tiene tres álbumes, pasando de ser músicos callejeros a colgar el cartel de sould out en cualquier sala en la que actúen.

También nos sorprenden por las covers de reconocidas canciones que realizan, sabiéndoles otorgar una diferenciación notable y llevándose el sonido a su terreno. Ejemplos claros serían “Can´t Get out my head” que producen junto al reconocido grupo australiano Parcels, o, “Roxanne” junto a Milky Chance. Su últimos disco titulado Schlagschatten (Vertigo Berlín, 2018) es una combinación perfecta de rock, indie, folk y ciertas reminiscencias electropop. En canciones como “Ich geh heut nicht mehr tanzen” se representa una crisis existencial mediante la fusión de diferentes elementos sonoros. Otras canciones como “Weiße Wand” tratan sobre cuestiones políticas, principalmente la crisis de refugiados, en una canción que podría ser más un discurso musicalizado que una canción propiamente dicha. Otros temas apuestan más por un sonido rock como es “Freitagabend”, una canción sobre como aprovechar la noche de un viernes.

Es necesario recuperar el elemento social de la música. Interesarnos por grupos que a priori se encuentren alejados de nuestra biblioteca musical. Bucear y descubrir nuevos sonidos, nuevas melodías. Porque la mejor canción es aquella que es compartida. Quién sabe, lo mismo AnnenMayKantereit era el grupo que estabas buscando y no lo sabías.