Architects + Brutus + Guild Trip (Palacio de Vistalegre) Madrid 18/03/25

Architects, una de las bandas más potentes y comerciales del género metal-core, aterrizaban en Madrid bajo el paraguas de la lluvia y de Route Resurrection. Un rato antes, como viene siendo habitual en los conciertos celebrados en el Palacio Vistalegre, en el ambiente se respiraba ya el olor a concierto, con multitud de fans con camisetas de la banda y largas colas para acceder al recinto.

Abrían para los de Brighton dos bandas a tener muy en cuenta, por un lado, los “hardcoretas” de Manchester Guild Trip, a los que llegué a un par de temas, para constatar su buen hacer sobre el escenario, pero con un sonido en forma de bola difícil de digerir, quizás por no estar todavía el Palacio ni a la mitad del aforo y con ruido rebotando por todas partes.

Por otra parte, lo que son palabras mayores, una formación que bien se merecen ser cabezas de cartel en cualquier evento. Se trata de los belgas Brutus con la siempre solvente baterista/cantante Stefanie Mannaerts, llevando a la banda hasta lo más alto con su configuración de batería al frente y como protagonista absoluta del trío.

Su poderosa mezcla de post-hardcore y stoner inundaron rápidamente el recinto, comenzando con uno de sus temas más conocidos; “War” de su disco Nest (Hassle records 2019), para continuar sin parada alguna con: “Liar” y “Justice de Julia II”.

A mitad de su set hicieron quizás el único tema que dio un respiro, tanto a la audiencia, como a ellos, el sosegado “Milles Away”, que dio paso a esa suerte de stoner/emo (me acabo de inventar un género musical) para volver a cabalgar entre una oleada de decibelios desbocados. El pedal twang de guitarra en el comienzo surfero de “Dust”, enfilaba la recta final del concierto, conectando ese post-rock in crescendo hasta una ola hardcore, que es “Sugar Dragon”. Una barbaridad de concierto de una banda en estado de gracia indiscutible.

Llegaba la hora de los protagonistas de la noche, los anteriormente mencionados Architects y culpables de los tres cuartos de entrada vendidos de un recinto de gran envergadura como es el Palacio Vistalegre. Los de Brighton han ido creciendo en los últimos años de manera exponencial, pasando de tocar en salas a recintos de gran aforo.

Los primeros acordes de la noche no vinieron de una guitarra distorsionada, de un doble bombo o de un gutural rompe vajillas, llegaron con la mítica «Don’t Stop Me Now» de Queen, que sonó por monitores para avisar de que Architects salían a escena, o lo que vino a ser un respiro para la tormenta que venía.

Con la adrenalina en el pit ya disparada, “When we were Young” fue la elegida como catalizadora de las toneladas de metralla metal core disparadas sin piedad por, Sam Carter al frente de la banda y los suyos. La reivindicativa “Whiplash” elevó la temperatura del recinto y dejó patente el buen estado de forma, tanto de la voz de Sam como de la técnica inapelable del resto de la banda.

Mientras “Giving Blood” nos recordaba que Architects también tienen canciones emotivas, que son capaces de mezclar la melancolía y atmosferas post-punk con la agresividad de los redobles de Dan Searle, “Braindead” nos devolvía a los Architects más hardcore.

“Deep Fake” corroboró lo que algunas veces he pensado de Architects, que bien podrían ser una perfecta mezcla de Take That y Cro -Mags. Dicho no esto como algo peyorativo, todo lo contrario, son capaces de fusionar melodías vocales totalmente edulcoradas con violentos estallidos de violencia sonora que te golpean en la cara.

Para ese entonces Sam Carter ya había hecho de maestro de ceremonias infalible, manejando al respetable, haciendo que se pusieran en cuclillas, que hicieran mosh, o que cantasen todos juntos.

Quizás el momento emotivo de la noche vino representado por una versión acústica de «Gone With the Wind», acertado trato musical para un tema que habla de la lucha contra la depresión, justo antes de que se desatará el caos final.

Uno de los temas más “pogueados” y esperados fue “Blackhole”, que junto a: “Seeing Red” y “Animals” finalizaron un concierto apabullante y sin peros. Architects demostraron por qué ahora mismo son la elite del género, su capacidad para equilibrar bestialidad sonora y emoción a partes iguales, junto a una puesta en escena impecable, lo certifican. Estaremos aquí para seguir siendo testigos de su ascensión.

Fotos Architects + Brutus + Guilt Trip: Fernando del Río