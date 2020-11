Arlo Parks tiene nuevo single, ‘Caroline’

La británica Arlo Parks acaba de sacar un flamante single, de título “Caroline”. Se trata del segundo adelanto del que será su primer LP, “Collapsed In Sunbeams”, álbum que verá la luz el 29 de enero de 2021 en el sello Transgressive Records (distribuido en España por PIAS). Un disco de debut que nos presentará en directo en abril de 2021. Las ciudades por donde pasará su gira son Barcelona, el 22 de abril (en La [2] de Apolo), y Madrid, el 24 (Independance Club). Las entradas para ambos conciertos se pusieron a la venta el 30 de octubre.

Precisamente en octubre, el día 20, Arlo Park ya nos avanzó el primer adelanto de su LP, el tema “Green Eyes”, del que apuntó en nota de prensa que “trata sobre el autodescubrimiento, la autoaceptación y la adolescencia. Creo que animará y confortará a quienes están pasando por malos momentos”. Por otra parte, del recién publicado “Caroline” ha comentado que es “un ejercicio en el que las personas observan y ven situaciones que se desarrollan sin contexto”, una opción que le ha servido en este caso para explorar “cómo algo que alguna vez estuvo lleno de pasión saludable puede disolverse en un instante”.

Por último, recordar que en 2020 Arlo Parks ha sido portada en julio del ´NME´ y en agosto ha ganado el AIM Independent Music Award en la categoría One To Watch In 2020 (un premio que ya estuvo a punto de obtener en 2019). También ha puesto su voz al servicio del último single de Glass Animals, “Tangerine”.

ARLO PARKS

22 ABR 2021 – BARCELONA – La [2] de Apolo – Entradas

24 ABR 2021 – MADRID – Independance Club – Entradas