Arlo Parks nos visitará el próximo mes de noviembre

Arlo Parks ha anunciado una nueva gira mundial que incluirá dos conciertos en España el próximo noviembre: el 10 en la sala La Riviera de Madrid y el 13 en Sala Apolo.

La artista británica, ganadora del Mercury Prize por su debut Collapsed in Sunbeams y premiada como artista revelación en los Brit Awards, presentará su próximo disco Ambiguous Desire, previsto para este 2026.

El álbum amplía su universo sonoro con influencias que van del house de Theo Parrish al pulso electrónico de LCD Soundsystem, pasando por referencias a The Streets y Burial, consolidando una etapa más segura y experimental para la compositora londinense.

Toma nota de las fechas de Arlo Parks

10 de noviembre – La Riviera (Madrid)

13 de noviembre – Sala Apolo (Barcelona)

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del jueves 12 de marzo a las 10h

Live Nation: a partir del jueves 12 de marzo a las 10h

Entradas a la venta: el viernes 13 de marzo a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.

Precios: desde 38€ (+ gastos de distribución)