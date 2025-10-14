Asiste a la fiesta 25 aniversario de Muzikalia acompañad@

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Este viernes 17 de octubre celebramos el 25 aniversario de Muzikalia. Será en la sala Lula Club de Madrid, en plena Gran Vía, con las actuaciones de Chucho y Estrella Fugaz y con una tienda especial donde podrás comprar merchandise de ambas bandas, además de nuestros libros.

Han sido dos décadas y media de periodismo musical independiente, de informarte de la actualidad, pero a la vez de buscar alternativas a lo cotidiano, de explorar secciones y formatos o de lanzar a artistas emergentes.

¿Quieres asistir acompañada o acompañado?

Pues atiende, porque queremos hacer de nuestra fiesta de 25 cumpleaños algo muy especial. Queremos que te unas a esta celebración y por ello te ofrecemos un 2×1 en las entradas, para que vengas con quien quieras.

Si ya la has comprado, en las próximas 24 horas recibirás una entrada extra en agradecimiento a tu fidelidad.

Te esperamos en el 25 aniversario de Muzikalia.

Una ocasión especial para compartir con lector@s, bandas, gente de la industria y amigos de la casa que quieran acompañarnos en una fiesta que, como la propia revista, promete ser intensa, honesta y necesaria. Continuará.

Fiesta Muzikalia en Madrid

Día: 17 de octubre. Lula Club (C/ Gran Vía 54, Madrid)

Chucho + Estrella Fugaz

Apertura de puertas 19.30 horas

Venta de libros de la editorial Muzikalia y de merchandise especial de las bandas

Entradas a la venta en www.intromusica.com