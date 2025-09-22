Fiesta 25 años de Muzikalia en Madrid, con Chucho y Estrella Fugaz

Muzikalia cumple 25 años en octubre. Un cuarto de siglo de periodismo musical independiente, de resistencia, de buscar canales de difusión cultural alternativos y descubrimiento de artistas fuera de los márgenes

En este tiempo hemos sido testigos y cronistas de la transformación de la escena, luchando constantemente por dar voz a propuestas diferentes y por romper con la uniformidad, creando un reconocible sello que mira a presente, pasado y futuro. Dos décadas y media de un proyecto que ha terminado conformando todo un ecosistema con el mismo impulso curioso de siempre, abriendo puertas a nuevas voces y talentos emergentes, publicando libros musicales y buscando fórmulas para que la música siga encontrando su público.

El próximo 17 de octubre lo celebraremos a lo grande con una fiesta con concierto doble en la sala Lula Club de Madrid. Una noche encabezada por Chucho, una banda que es parte importante de nuestra historia, ya que Fernando Alfaro es el protagonista de dos de nuestros libros: La luz en sus Entrañas y la pequeña novela Pere y María escrita por él mismo. Junto a ellos, los geniales Estrella Fugaz, proyecto de Lucas Bolaño que presentará en exclusiva su nuevo disco, que se publica ese mismo día y podrás adquirir allí mismo.

Y es que además de los conciertos, el evento contará con una tienda con todos los libros de la editorial Muzikalia en oferta especial, merchandise y material oficial de Chucho (discos, maxis descatalogados, etc) y como decimos, el nuevo álbum de Estrella Fugaz. También pincharemos, brindaremos con vosotros y los artistas firmarán sus discos.

Una ocasión especial para compartir con lector@s, bandas, gente de la industria y amigos de la casa que quieran acompañarnos en una fiesta que, como la propia revista, promete ser intensa, honesta y necesaria. Continuará.

Fiesta Muzikalia en Madrid

Día: 17 de octubre. Lula Club (C/ Gran Vía 54, Madrid)

Chucho + Estrella Fugaz

Apertura de puertas 20.00 horas

Venta de libros de la editorial Muzikalia y de merchandise especial de las bandas

Entradas a la venta en www.intromusica.com