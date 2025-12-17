Los premios MIN se entregarán en Córdoba el próximo marzo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Gran Teatro de Córdoba será la sede de la XVIII edición de los Premios de la Música Independiente (Premios MiN), cuya gala se celebrará el 25 de marzo de 2026. Impulsados por la UFi y con Muzikalia como medio colaborador, estos galardones se han consolidado como un reconocimiento clave a la creatividad, la diversidad y la calidad artística de la producción independiente en España.

Tras el éxito de la última edición en Madrid, los Premios MIN llegan a Andalucía gracias a la colaboración con el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, reforzando la proyección cultural de la ciudad a nivel nacional.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 14 de enero para artistas y sellos independientes que hayan publicado álbumes, EPs o singles a lo largo de 2025, con un total de 23 categorías que abarcan todos los géneros y estilos. Tras las 1.300 inscripciones registradas en 2025, la organización aspira a superar esa cifra en una edición respaldada por un amplio entramado de instituciones, marcas y medios que hacen posible esta celebración y fortalecen el tejido de la música independiente, otorgándole visibilidad y voz dentro de la industria.

