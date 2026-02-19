Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana y más, actuarán en los Premios MIN

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta y Ruth Lorenzo son las primeras actuaciones confirmadas para los XVIII Premios de la Música Independiente, Premios MIN, que se celebrarán el 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba.

La gala contará con siete actuaciones en total y busca reflejar la diversidad del panorama independiente nacional, combinando psicodelia, sonidos urbanos, raíces folclóricas y mestizaje de ritmos.

Tras el éxito de la última edición en Madrid, los Premios MIN llegan a Andalucía gracias a la colaboración con el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, reforzando la proyección cultural de la ciudad a nivel nacional.