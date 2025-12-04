Se abren las inscripciones para los Premios MIN

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los Premios MIN 2026 ya han abierto inscripciones, así que si has publicado un disco, EP o single en 2025, tienes hasta el próximo 14 de enero, para presentar tu proyecto.

Cualquier artista o sello independiente puede subir su candidatura a través de la web de los MIN y optar a alguno de los galardones más representativos de la música independiente en España. La gala de este año será en marzo, en una ciudad todavía por anunciar y seguirá a la última edición celebrada en Madrid.

El sistema de selección seguirá el modelo del año pasado: primero habrá una votación general por parte de un jurado profesional amplio —con periodistas, promotores, responsables de salas, productores, técnicos, etc.— y después una fase final con especialistas por categorías que decidirán los nominados y ganadores. Además, el público también tendrá voz con el Premio del Público, donde podrán votar a sus artistas favoritos en las categorías de Mejor Artista y Mejor Artista Emergente.

Participar es muy sencillo: solo hay que entrar en www.premiosmin.com, inscribir el lanzamiento y escoger en qué categorías competir. En total son 23, abarcando todos los estilos. Tras la inscripción llegará la evaluación del jurado, la votación del público y, finalmente, la ceremonia de marzo, que cada año reúne a cientos de profesionales y artistas para celebrar el talento independiente.