Astrud Gilberto fallece a los 83 años

Gilberto comenzó su carrera musical en la década de 1960, cuando fue invitada a cantar en el álbum Getz/Gilberto junto al influyente saxofonista Stan Getz y el guitarrista y compositor João Gilberto, con quien se casó. Este álbum fue un gran éxito y ayudó a popularizar la bossa nova en todo el mundo, convirtiéndola en un género musical reconocido internacionalmente. Su nombre no apareció en los créditos del mismo, pero le valió para grabar su interpretación de «The Girl from Ipanema» en 1964, una canción que se convertiría en su sello distintivo.

Su carrera se desarrolló sobre todo en los 60, con obras como The Shadow of Your Smile (1965), Beach Samba (1967) o Windy (1968). En los 70 destacaron Astrud Gilberto with Stanley Turrentine (1971) o Now (1972) y ya en los 90 recordaríamos Temperance (1997).

La influencia de Astrud Gilberto se extiende más allá de su música. Su contribución a la bossa nova y su capacidad para transmitir emociones sutiles a través de su voz han dejado una marca duradera en la música. Su estilo relajado y su elegancia innata siguen siendo una referencia para muchos artistas actuales, y su legado perdura como una de las voces más icónicas del género. Su dulce voz y su estilo relajado cautivaron a oyentes de todo el mundo, convirtiéndola en una de las canciones más conocidas de la bossa nova y un clásico atemporal.

Descanse en paz.