b1n0 colaboran con El Petit de Cal Eril en “Dance Dance Decadence”

El dúo electrónico de Barcelona b1n0 presenta en estos días su nuevo sencillo “Dance Dance Decadence”, para el cual han contado con la colaboración de Joan Pons (El Petit de Cal Eril). Un tema, como tantos en estos complicados días, que hace referencia a la situación de clausura forzada, de ver pasar las horas, de la sensación de inmutabilidad. La colaboración entre b1n0 y Joan Pons estaba prevista ya antes de que explotara la crisis sanitaria. Habían quedado para grabar algunas ideas que, finalmente, han sido la base del single. Emili Bosch y Malcus Codolà, se expresan mediante sintetizadores y samplers; el segundo, Joan Pons, poniéndole voz a unas letras que rescató del cajón para la ocasión. De esta manera, el dúo de música electrónica en colaboración con el impulsor del pop metafísic nos arrastran a una pista de baile ochentera, pero bastante oscura.

Esta forma de trabajar de b1n0 no es nueva. En una PlayList Emergente de hace unos meses te hablábamos de uno de sus anteriores singles y de su disco, en el que han contado con colaboradores como Núria Graham, Pau Vehí de North State o Adriano Galante de Seward. b1n0 es uno de los proyectos musicales más interesantes surgidos de Barcelona en los últimos tiempos. Un único concierto en Apolo ha sido suficiente para ponerles en esa privilegiada situación. Su música se mueve en la misma onda que la de nombres como The Blaze, James Blake, Mura Masa o Tyler The Creator.

A continuación puedes escuchar “Dance dance decadence”, la colaboración de b1n0 con El Petit de Cal Eril.

(la foto de b1n0 es obra de Lluís Tudela)