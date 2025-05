El Petit De Cal Eril – Eril, Eril, Eril (Bankrobber)

Joan Pons, la cabeza pensante tras El Petit De Cal Eril, decidió en 2022 que necesitaba parar. Que ya no quería seguir tocando por obligación, para cumplir compromisos contractuales o seguir estando en el foco. Anhelaba volver a disfrutar haciendo música desde un rincón íntimo y relajado. Compuso una banda sonora, se embarcó con su grupo en la gira de Gorka Urbizu defendiendo el hermoso Hasiera Bat (Only In Dreams, 2024), e hizo de ingeniero de sonido junto a Jordi Mata en la grabación del single “Vampire Empire” de Big Thief, que tuvo lugar en el teatro de Cal Eril en Guissona. Parar, lo que dice parar, no fue exactamente lo que hizo, pero sí deshacerse de la presión que supone sacar disco cada cierto tiempo y alimentar así un engranaje muchas veces acuciante.

Es por ello que este regreso, despojado de ese halo de premura, ha logrado condensar lo mejor de su sonido reflejándose en las mejores composiciones de su dilatada carrera, lo cual ya es mucho dado cuenta del nivel atesorado hasta dicho punto de inflexión. Su noveno disco de estudio despliega una riqueza de detalles en la producción y alcanza un nivel en sus doce pistas, que le otorga la condición de álbum fundamental en la producción pop estatal de 2025. Esa libertad y ese fluir a la hora de componer se proyecta a las primeras de cambio en un trío demoledor conformado por “Jo Ja No Soc Qui Era”, “Ara No Sé Què Dir-te” y “Aigua Fosca” en el que el soul de ojos azules a lo Josh Rouse circa 1972 (Rykodisc, 2003) o Nashville (Rykodisc, 2005), más que palpable en la segunda de ellas, se da la mano con el pop atemporal de agradecidas cadencias acústicas abrigado por unos coros de exquisita factura, pertinentes y de aura casi celestial. A ello ha contribuido un encuentro mágico en las alturas con Luke Temple, artista dotado de una visión privilegiada del pop como ya demostrara con su proyecto Here We Go Magic, que maneja las teclas de la producción con ingenio e intuición para dar con los matices adecuados para sacar el máximo brillo a unas melodías infalibles. Sumemos la labor en tareas de ingeniería del inefable Paco Loco, capaz de lograr dar con tomas marcianas de los temas y llevarlos a territorios superiores, como el propio Joan Pons me comentaba en nuestra reciente charla, para acabar por dotar al conjunto de una brillantez incuestionable en términos de sonido, sacando el máximo partido del potencial atesorado en términos creativos.

La diversidad de este flamante Eril, Eril, Eril saca pecho en números como “El Misteri De La Mort”, “La Por i L’Oblit” y “Totes Les Lleis Dels Homes” que ponen sobre la mesa la amplitud de influencias que maneja Pons al traer a la mente nombres como Fugazi o Karate, acelerando el ritmo o bajando las revoluciones para aproximarse a terrenos más emo. El contrapunto perfecto lo pone el pop soleado de la muy Real Estate “Riu Avall” o la sedosa “Si No Fos Tan Fàcil” que recuerda a esa manera tan particular y deliciosa que comparten con Ferran Palau a la hora de levantar monumentos en forma de canción con una sensibilidad desarmante, en la que cada elemento suma de manera equitativa e indispensable. No debemos olvidar tampoco la importancia de unos textos que plantean relevantes reflexiones sobre la propia naturaleza humana y que trascienden más allá de las recurrentes temáticas en materia pop.

La calma y el espacio que respira este nuevo trabajo de El Petit De Cal Eril, les ha servido para volver a aproximarse a lo que más aman siendo capaces de rescatar la sensación de placer al ejecutar ese característico entramado artesanal con el que dan forma a sus grandes canciones, y que siempre ha distinguido a su manera de tocar y componer, ajena a tendencias y marcada por la honestidad y el talento en estado puro.

Escucha El Petit De Cal Eril – Eril, Eril, Eril

Pásate a Amazon Music Unlimited con la oferta de Muzikalia.