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beabadoobee invita a The Marías a su nuevo single

beabadoobee regresa con “All I Did Was Dream Of You”, un nuevo single en colaboración con The Marías que materializa una afinidad creativa sostenida en el tiempo entre María Zardoya y Beatrice Laus.

Nacida en Filipinas y criada en Londres, Laus se ha consolidado como una de las figuras clave del alternative británico con tres álbumes y cinco EPs.

Este single es su primer lanzamiento tras This Is How Tomorrow Moves (2024), su primer número uno en Reino Unido, y sucede a trabajos como Fake It Flowers (2020) y Beatopia (2022).

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip codirigido por Jake Erland y AboveGround, rodado en Vilnius, y coincide con la firma de un nuevo acuerdo global con Dirty Hit y Interscope Records.

Escucha ‘All I Did Was Dream Of You’ de beabadoobee ft. The Marías

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