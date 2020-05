Belako desvela las fechas de su “Autotour” y más novedades

La primera gira por autocines de España ya tiene fechas. El “Autotour” de Belako visitará Madrid, Denia y Getxo los días 25, 26 y 27 de junio, respectivamente.

Las entradas para los tres conciertos saldrán a la venta el próximo miércoles 27 de mayo, y el aforo estará limitado según las normativas locales previstas en ese momento. Se podrá acceder a los recintos con entrada de automóvil y con entrada de terraza para los que acudan en bicicleta o transporte público, en dos zonas diferenciadas por tipo de entrada y sectorizadas.

El escenario sobre el que actuará Belako será móvil y viajará con ellos de ciudad en ciudad. Además, en las pantallas de los recintos se podrá disfrutar de un espectáculo audiovisual con la realización de los shows.

En esta gira tan especial, el sonido exterior exterior habitual en conciertos se acompañará de una retransmisión por bluetooth o radio, de forma que la gente pueda escuchar el directo también desde el interior del coche.

UN DOCUMENTAL SOBRE LA EXPERIENCIA “AUTOTOUR”

El director de cine y TV bilbaíno Koldo Serra (Bosque de Sombras, Gernika, 70 Binladens) hará un hueco antes de volver a la grabación de La Casa de Papel y se unirá a Belako para inmortalizar esta road movie. Un documental donde el grupo viajará en auto caravanas y contará sus experiencias, hablando de la gira internacional cancelada por la irrupción del Covid-19 y presentando los temas de “Plastic Drama”.

Serra, curtido en la ficción cinematográfica y televisiva y en el mundo del videoclip, se enfrentará por primera vez al reto del cine documental, con Sayaka Producciones (productora de Koldo Serra, Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga, Nahikari Ipiña) a los mandos de la producción junto a la banda.

A la espera de poder disfrutar de su nuevo disco al completo, Belako nos regalan por sorpresa el single ‘Profile Anxiety‘. Un tema de pop rutilante, dinámico e intenso con el mejor aroma y patrón rítmico de la música pop británica.

Este sexto avance de “Plastic Drama” está dedicado a las redes sociales y a las engañosas relaciones que establecemos en ellas: “Los perfiles que seguimos en redes ocupan nuestro archivo de memoria, aparecen en nuestros sueños… hasta el punto en que creemos conocer a quien no ha intercambiado ni un saludo con nosotros, y de quien sólo vemos la parte de su vida que elige mostrar“, explican.

“Plastic Drama“, cuyo lanzamiento ha sido pospuesto desde el inicial 8 de mayo al 28 de agosto, ha consolidado a Belako como la banda de rock independiente más internacional de nuestro país. Sus primeros 5 temas de adelantos han sido designados como canciones de la semana en NME, The Line Of Best Fit, El Universal… y han logrado su inclusión en el main stage del emblemático Festival Reading & Leeds 2020. La primera banda estatal que lo había conseguido.