Black Country, New Road tienen nuevo single, ‘For The Cold Country’

Black Country, New Road están de vuelta con Forever Howlong, continuación de Ants From Up There (2022) que se publicará el próximo viernes 4 de abril a través de Ninja Tune.

Un trabajo producido por James Ford (Fontaines DC, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) y ve al grupo asentarse en una nueva forma en la que las tareas vocales, y la mayor parte de la composición de canciones, se dividen entre Tyler Hyde, Georgia Ellery y May Kershaw.

Su último adelanto es «For The Cold Country», primer tema en el que la integrante May Kershaw aparece como cantante principal. Construida a partir de melodías vocales en capas y una instrumentación reducida, la canción crece y se transforma en un estallido rítmico y vibrante, marcando uno de los momentos más épicos del álbum. La canción vuelve a demostrar la destreza de la banda en el control dinámico y su capacidad floreciente para la composición.

Escucha ‘For The Cold Country’ de Black Country, New Road