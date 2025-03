Black Country, New Road estrenan ‘Happy Birthday’

Como te venimos contanto, Black Country, New Road regresan a la actualidad con su nuevo trabajo, Forever Howlong, continuación de Ants From Up There (2022) que estará disponible el 4 de abril a través de Ninja Tune.

Un álbum producido por James Ford (Fontaines DC, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) y ve al grupo asentarse en una nueva forma en la que las tareas vocales, y la mayor parte de la composición de canciones, se dividen entre Tyler Hyde, Georgia Ellery y May Kershaw.

Después de «Besties» comparten «Happy Birthday», que muestra a la banda expandiendo aún más su dinámica cautivadora. Según Tyler Hyde: “Cuando escribí «Happy Birthday’» tenía en mi cabeza la canción de Georgia, ‘Besties’. Por lo tanto, su estructura está fuertemente influenciada por ella”.

Que «Happy Birthday» se haya inspirado en «Besties» es un ejemplo perfecto de cómo las canciones de ‘Forever Howlong’ están conectadas en espíritu y tono, pero siguen sintiéndose como piezas independientes. La primera se construye lentamente sobre un piano dinámico y una guitarra relajada, mientras Hyde explora líricamente las frustraciones de las diferencias generacionales con los jóvenes y su necesidad de despertar de su propio ensimismamiento, antes de transformarse en algo silenciosamente pero poderosamente eufórico.

Escucha ‘Happy Birthday’ de Black Country, New Road