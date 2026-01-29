Bruce Springsteen comparte ‘Streets Of Minneapolis’ contra el ICE

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bruce Springsteen continúa demostrando su compromiso político contra la deriva de terror impuesta por Donald Trump desde su segunda llegada a la Casa Blanca. De hecho, el pasado año arrancó sus conciertos en Europa con unas proclamas alertando del peligro que corría su país:

Así lo manifestaba: «En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que se unan a nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen resonar la libertad».

Los terribles sucesos vividos en Minneapolis en las últimas semanas, con el ICE (una fuerza antiinmigración compuesta por matones) intimidando y asesinando sin piedad a civiles con total impunidad, han provocado que, además, gran parte de la cultura del país, con Bruce Springsteen a la cabeza, levanten la voz.

Una canción contra la barbarie

El cantante ha escrito una nueva canción a la gente de Minneapolis, criticando las continuas operaciones de control migratorio del presidente Trump en la ciudad. La letra de «Streets of Minneapolis» describe cómo «una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante», a la que Springsteen llama «el ejército privado del Rey Trump».

Como cuenta: “Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”.

Escucha ‘Streets Of Minneapolis’ de Bruce Springsteen