Buenatarde lanza el single ‘¿Cómo sabes que te amo?’

Conocimos a Buenatarde en plena pandemia. El proyecto del músico y productor Mané López (guitarrista de Jordana B) lanzaba el pasado otoño su segundo disco, La Santa Paciencia (Discos de Menta), un trabajo producido, mezclado y masterizado por el propio músico que contaba con la colaboración de Andrea Buenavista en “Ya No Estás” y de María Solá (Jordana B.) en “Completamente Hechizado” y “Cambiar y Creer”.

Ahora llega un single nuevo, «¿Cómo sabes que te amo?» , un tema de pop electrónico influenciado por el italodisco, How To Dress Well, Chromatics, el krautrock, M83, The Japanese House y otras tantas cosas.

El impacto. La explosión. La belleza. El amor. El dolor como elemento comunicativo, la confusión ligada a su uso y, sin embargo, la asunción de que lo malo sienta, al final, muy bien. Pero, ¿por qué? Ahí es cuando nace “¿Cómo sabes que te amo?”, un canto a la confusión, a desentrañar los porqués de las relaciones e intentar discernir el placer dentro del dolor.

Escucha ‘¿Cómo sabes que te amo?’ de Buenatarde