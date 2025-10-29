Buenatarde presenta su nuevo disco con ‘Azul’
“Azul” es el primer adelanto del próximo disco de Buenatarde, La Nueva Sensibilidad, y llega con nuevos aires y un impulso renovado . Si su anterior trabajo, La Santa Paciencia, fue un ejercicio de introspección y desahogo, este nuevo proyecto nace desde la claridad, la inmediatez y una energía diferente.
El productor granadino, afincado en Madrid, atraviesa un momento de pura inspiración y parece decidido a responder todas las preguntas que antes solo se atrevía a plantear. Su punto de partida es poderoso: ¿qué queda cuando uno deja atrás el dolor? La respuesta está en estas nuevas canciones llenas de luz.
En “Azul”, Buenatarde se abre en canal para celebrar el presente y agradecer a las personas que le han cambiado la vida. Es un tema que irradia bienestar, aceptación y amor propio, pero también una declaración de amor al pop moderno, con ecos de SOPHIE, Charli XCX, Wolf Alice o The Magnetic Fields.
La canción marca el inicio de una etapa más colorida y expansiva, en la que el artista sigue experimentando con su faceta de crooner sintético, derribando etiquetas y empujando los límites del pop español. Todo apunta a que La Nueva Sensibilidad será su trabajo más ambicioso y vital hasta la fecha.
Escucha ‘Azul’ de Buenatarde