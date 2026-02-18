Buenatarde publica «La senda del dragón»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Buenatarde, el proyecto del productor y músico granadino Mané López, acaba de publicar hoy mismo un nuevo sencillo. La canción se titula «La senda del dragón» y es el segundo adelanto del que será su nuevo álbum, La Nueva Sensibilidad. «La senda del dragón» es una canción de contrastes: la calma antes de la tormenta, la tranquilidad después del subidón.

Siguiendo la línea de su anterior avance, «Azul», que ya te presentamos en Muzikalia el pasado otoño, Buenatarde sigue explorando las posibilidades de distorsión del pop electrónico. Sin embargo, en este caso la luminosidad se sustituye por un beat pesado que le da al tema un carácter casi industrial. Un sonido que refleja los estados de ánimo y los cambios que ha tenido que sufrir su autor en este último año. En su letra se abordan con sensibilidad y honestidad temas delicados relacionados con la vulnerabilidad, la presión estética y la salud mental.

“La Senda del Dragón” fue producida, mezclada y masterizada por el propio Mané en su estudio a lo largo de 2025. El sencillo ha sido editado por Discos de Menta. A continuación puedes escuchar, en primicia para Muzikalia, esta nueva canción de Buenatarde.