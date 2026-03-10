Buzzcocks celebran 50 años de punk con dos conciertos en nuestro país

Medio siglo después de su formación en Manchester, Buzzcocks siguen empeñados en demostrar que el punk no es solo una cuestión de nostalgia. La banda británica celebrará su 50 aniversario sobre los escenarios con una gira europea que incluirá dos conciertos en España en este mes, reafirmando su condición de uno de los nombres esenciales del punk U.K.

Dos citas – propiciadas por Eclipse Group – en sala que permitirán volver a ver de cerca de una banda que, desde mediados de los setenta, ayudó a redefinir los límites entre la urgencia punk y la sensibilidad pop.

Formados en Bolton en 1976 por Pete Shelley y Howard Devoto, Buzzcocks emergieron como una de las piezas clave de la primera oleada punk británica. Si bandas como Sex Pistols o The Clash representaban el lado más incendiario del movimiento, Buzzcocks aportaron algo distinto; melodía, ironía romántica y un instinto pop que terminaría influyendo en generaciones enteras de bandas, desde el indie rock hasta el pop punk, o el powerpop.

Singles como “Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve)”, “What Do I Get?” u “Orgasm Addict” se convirtieron en clásicos inmediatos y ayudaron a definir un sonido que mezclaba velocidad punk con estructuras de canción casi perfectas. La historia reciente del grupo quedó marcada por la muerte de Pete Shelley en diciembre de 2018, a los 63 años. Su desaparición dejó un vacío enorme dentro de la banda y dentro de la historia del punk británico.

Lejos de convertirse en un proyecto de nostalgia, Buzzcocks decidieron seguir adelante bajo el liderazgo del guitarrista Steve Diggle, miembro fundador y una de las figuras clave en la identidad sonora del grupo.

La gira de aniversario llega además acompañada de material reciente. A comienzos de 2026 publicaron Attitude Adjustment, editado por Cherry Red Records.

Grabado en Londres y producido por Steve Diggle junto a Lawrence Loveless, el disco mantiene intacta la esencia del grupo; canciones rápidas, y ese equilibrio tan particular entre punk rock y power pop que siempre ha caracterizado a la banda. Diggle llegó a describir el álbum como “punk rock con un toque Motown”, una definición que resume bien el espíritu melódico que siempre ha distinguido a Buzzcocks.

Su regreso a España dentro de esta gira de aniversario será, por tanto, una nueva oportunidad para comprobar cómo suenan cincuenta años de punk cuando todavía siguen ocurriendo en presente.

Entradas aquí

Las fechas son estas

13 de marzo de 2026 — Sala Mon Live, Madrid

14 de marzo de 2026 — Sala Salamandra 1, L’Hospitalet (Barcelona)