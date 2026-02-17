CA7RIEL & Paco Amoroso se unen a Sting en su nuevo single

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso regresa con el single “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA”, una colaboración junto a Sting, que ya está disponible y anticipa su próximo álbum, FREE SPIRITS, previsto para el 19 de marzo.

Tras ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo y arrasar en los Latin Grammy, el dúo atravesó un periodo turbulento marcado por la polémica de “GIMME MORE”, el colapso creativo y la cancelación de su ambicioso proyecto TOP OF THE HILLS.

Sting explica que fue a través del programa de sanación trascendental de 12 pasos en su centro FREE SPIRITS que CA7RIEL & Paco Amoroso lograron canalizar su energía creativa hacia FREE SPIRITS, un nuevo álbum que aborda los 12 conflictos que los llevaron a su punto de quiebre. Tras escuchar este nuevo y consciente cuerpo de trabajo, el ex líder de The Police desarrolló una experiencia sonora que denomina el “Conscious Listening Paradigm”, cuyos detalles se revelarán en las próximas semanas.

“HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA” inaugura esta etapa de reinvención espiritual y artística, con Sting ejerciendo de guía y colaborador. El nuevo álbum se plantea como resultado de un proceso terapéutico que deja atrás la presión de la fama y el ego acumulado en su anterior era, abriendo una narrativa de sanación que también se expandirá en una gira mundial.

Escucha ‘HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA’ de CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting