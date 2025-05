Caramelo de Limón – Fiebre Primaveral

Como todos los meses aquí tienes otro capítulo de uno de nuestros podcasts hermanos, Caramelo de Limón. Un podcast que realizan Juanjo Frontera, que lo idea y presenta e Iñaki Mazkiaran, a los mandos técnicos.

En esta ocasión, tras el monográfico sobre Slowdive, una de las bandas más importantes del shoegaze, que se publicó el mes pasado, la cosa vuelve a ir de canciones. Canciones variadas, pero con un hilo conductor: la primavera.

Y es que a través de las canciones de artistas de los más diversos estilos (soul, urban, hip hop, pop sixties, música popular brasileña, folk o canción de autor) este capítulo que se denomina «Fiebre primaveral» intenta captar precisamente eso: todos los colores, sabores y texturas de esta estación del año. Música bonita, escapista y carente de alergias, para que vuestros oídos respiren mejor.

Suenan:

01 Saint Etienne – Spring

02 The High Llamas – The Old Spring Town

03 Greentea Peng – Green

04 Alisson Russell – Springtime

05 Minnie Ripperton – Les Fleurs

06 The Four Seasons – Watch The Flowers Grow

07 The Kinks – Where Did My Spring Go

08 Little Willie John – (I’ve Got) Spring Fever

09 Jonathan Richman – Springtime

10 Tim Maia – Primavera (Vai chuva)

11 Franco Battiato – Despertar en Primavera

12 Talk Talk – Life’s What You Make It

13 Beach House -Dark Spring

14 Angel Olsen – Spring

15 Tom Waits -You Can Never Hold Back Spring