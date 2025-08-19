Carolina Durante (Starlite Occident) Marbella 15/08/25

Dentro del siempre interesante y ecléctico cartel que presenta el bautizado como festival-boutique Starlite Occident en Marbella, Carolina Durante se presentaron como una llamada a la acción a través de sus guitarras vigorosas y esa vibrante actitud.

El distinguido emplazamiento de la Cantera de Nigüeles asistió a una nueva demostración de que su crecimiento como banda, especialmente perceptible tras la publicación de su último y fabuloso largo, Elige Tu Propia Aventura (Sonido Muchacho, 2024), les permite acceder a un espectro de público cada vez más amplio. Con esa energía que irradian los espasmódicos movimientos de su carismático líder, un todavía renqueante Diego Ibáñez, y la onda expansiva de sus textos, inspirados en vivencias con las que es fácil conectar, su impacto atraviesa a varias generaciones.

Sin un segundo que perder, “Joderse La Vida” sirvió como convincente punto de partida en un abordaje convincente y decidido a su consistente cancionero. En su planteamiento todos nos hemos sentido alguna vez identificados con esa habitual costumbre que tenemos los humanos de complicarnos la vida. Las letras de la banda madrileña no buscan el guiño acomodado a las historias de amor no correspondido, sino que plantean ácidas visiones sobre el sube y baja vital que articula nuestras existencias.

Los matices que añaden cuerdas y trompetista en vivo, corroboran que lo suyo hace tiempo que dejó de limitarse a descargas punk-pop de impacto directo, abriendo nuevos caminos para un futuro que les pertenece. Las tomas de “Colores”, “Elige Tu Propia Aventura” y “Probablemente Tengas Razón” emocionaron en su sentida profundidad. No faltaron tampoco los incendiarios espasmos melódicos de “Tomé Café”, “Granja Escuela”, “Aaaaaa#$!&”, “Perdona (Ahora Sí Que Sí)” y “Cayetano”, el aire madchesteriano de “Tempo 2”, celebrados rescates de su pasado no tan lejano (“Niña De Hielo”) o himnos para corear en pleno verano (“Yo Pensaba Que Me Había Tocado Dios”).

En poco más de hora y cuarto de contundente despliegue de estribillos pegadizos, guitarras afiladas con atrevidos giros atmosféricos y base rítmica inapelable, Carolina Durante volvieron a ratificar su excelente estado de forma sobre las tablas. La traca final con “Hamburguesas”, “Normal” y la emblemática “Las Canciones De Juanita” les aupó a un nuevo triunfo por goleada, constatando la vigencia de su propuesta como demuestra la cada vez más numerosa cantidad de adeptos a su causa.

