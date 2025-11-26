Carolina Durante cierran etapa con una gira de grandes recintos

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Carolina Durante (recuerda nuestra entrevista con ellos) han colocado su carrera en lo más alto después del éxito de su Elige tu propia aventura (2024, Sonido Muchacho / Universal), que han paseado por todo el mundo y por gran parte de los festivales nacionales.

Referentes de esa nueva escena de guitarras, faro que ha guiado a cientos de bandas a seguir su estela, tendrá que pasar el tiempo para que veamos en perspectiva su evolución, toda una proeza.

La banda madrileña continuará celebrándolo su gran momento en una gira que han bautizado como “Fin de la aventura”, un tour, programado para 2026-2027, que comenzará en Latinoamérica con fechas en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, donde la banda ya ha consolidado una sólida conexión con el público.

La gira continuará en España a partir del 19 de septiembre en el Pop CAAC de Sevilla y recorrerá algunos de los mayores recintos del país: el Roig Arena de Valencia (26 de noviembre), el Palau Sant Jordi de Barcelona (28 de noviembre), el Coliseum de A Coruña (12 de diciembre), el Bizkaia Arena–BEC! de Bilbao (26 de diciembre) y, finalmente, el Movistar Arena de Madrid el 8 de enero de 2027. Con un espectáculo diseñado para grandes aforos sin renunciar a su energía habitual, ese fin de ciclo apunta a convertirse en un nuevo hito para una formación a la que de momento, no le adivinamos techo.

Toma nota de las fechas de Carolina Durante

21/03/2026 Niceto, Buenos Aires

25/03/2026 Lourdes Music Hall, Bogotá

28/03/2026 Foro Puebla, CDMX

19/09/2026 Pop CAAC, Sevilla

26/11/2026 Roig Arena, Valencia

28/11/2026 Palau Sant Jordi, Barcelona

12/12/2026 Coliseum, A Coruña

26/12/2026 Bizkaia Arena – BEC!, Bilbao

08/01/2027 Movistar Arena, Madrid

La venta de entradas ya está disponible en Carolinadurante.com