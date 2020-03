Celeste : La cantante que sonaba en mi patio de vecinos

Música contra el miedo. Si algo me ha emocionado estos días es como las canciones se han convertido en una importante vacuna emocional. Desde conciertos de nuestros artistas favoritos a canciones populares en los balcones y en las terrazas. Las melodías nos subían la moral y nos amenizaban el día. Las canciones nos acercaban los unos a los otros. Nos daban fuerza en los momentos que más lo necesitamos.

A diferencia de muchos edificios, mi patio de vecinos era bastante silencioso. Algún que otro aplauso, pero nada del otro mundo. Por eso me sorprendió cuando un vecino mío puso un altavoz en su ventana y de él salía una voz femenina capaz de conquistar el mundo. Una canción que combinaba soul y R&B, tradición y modernidad. Rápidamente, dejé todo lo que estaba haciendo y salí al patio a escuchar esa canción. Tras varios minutos de melodía estaba completamente conquistado, solo podía pensar “¿Quién es esa cantante?”

Tras varios intentos, Shazam me había dado la respuesta. La cantante se llamaba Celeste y la canción que me había conquistado “Stop this flame”. Celeste se convirtió en parte de la banda sonora de mi cuarentena. Una cantante nacida en California, de padres jamaicanos, y que desde una temprana edad residía en Reino Unido. Una voz única, que ha acompañado en la gira a Michael Kiwanuka, y ha conseguido este año ganar el prestigioso Sound of 2020 de BBC Music.

Una voz conmovedora y versátil que juega en los terrenos del neo soul, R&B, con reminiscencias de pop y jazz. Actualmente no tiene ningún álbum de estudio, pero si diferentes singles de una calidad apabullante que superan con creces el millón de reproducciones en las medios online. Esta cantante de apenas 25 años está poniendo patas arriba el soul británico, que en estos últimos años está creciendo tanto en calidad como en cantidad.

Canciones, como la ya mencionada “Stop this flame”, nos demuestran su poderío y atrevimiento. Una canción sobre las vueltas de amor. La característica de esta canción es la forma de jugar con el hit, pasando de un cuidado sonido de estudio a una especie de directo con una brass band. Otros temas como “Lately” nos recuerdan a Amy Winehouse. Aunque si hay una canción que muestra todo su potencial es “Strange”. Una sobria balada de piano, conmovedora y potente, en la que demuestra su característica voz sin tapujos ni artificios. Un tema sobre la facilidad de que un ser querido pase de repente a ser un extraño.

Celeste es una de las cantantes más prometedoras de esta década, una artista capaz de renovar las cenizas del soul y demostrarnos cómo esta música es capaz de agitar sentimientos. Nunca olvidaré cómo, de una forma tan casual, su voz combatió un silencioso patio de vecinos, trayéndonos luz en uno de los momentos en los que todos necesitábamos ver el sol.