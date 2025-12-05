Lo último:
Makaú estrena la luminosa ‘Abre los ojos’

Tras sus dos sencillos anteriores, “Te estaré esperando” y “El sueño”, Makaú presenta «Abre los ojos”, un tema que invita a parar, respirar y mirar la vida con una perspectiva renovada.

Con un aire luminoso de rumba flamenca pop, la canción celebra las pequeñas cosas que nos conectan y nos mantienen vivos. En cuanto al arreglo e instrumentación, las guitarras se entrelazan en un juego entre ritmo y melodía, con solos tan reconocibles como lo puede ser un estribillo, mientras el bajo y la percusión crean una base cálida y envolvente que impulsa el mensaje positivo del tema.

En lo musical, destacan las progresiones armónicas que avanzan hacia el sexto grado dentro de una tonalidad mayor y su relación con una línea vocal diseñada para reforzar la moraleja del tema. En conjunto, “Abre los ojos” suena a despertar, a alegría compartida y a una producción moderna que mantiene la esencia del flamenco pop actual.

El grupo se prepara para la continuación del que fue su debut, Gloria y Veneno, publicado el paaado verano y producido por Pedro Pimentel (El Canijo de Jerez, Chambao, Antoñito Molina…).

Escucha ‘Abre los ojos’ de Makaú

