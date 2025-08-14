Chrissie Hynde anuncia disco de duetos con Cat Power, Dave Gahan, Brandon Flowers y más

Chrissie Hynde de The Pretenders anuncia un disco que como comenta, incluye: «13 duetos extraordinarios, bellamente arreglados y con una gran cantidad de colaboradores de clase mundial».

El próximo 17 de octubre llegará Duets Special , un trabajo muy especial en el que la líder de Pretenders se ha hecho acompañar de artistas tan dispares como Debbie Harry de Blondie , el fallecido Mark Lanegan, el líder de Black Keys, Dan Auerbach, Cat Power o Dave Gahan de Depeche Mode.

Como dice: «Este año no saldrá un álbum de The Pretenders», declaró Hynde, «pero sí un álbum de duetos. Yo cantando con viejos amigos. Sé que no suena muy emocionante, hasta que piensas quiénes son algunos de mis viejos amigos».

El primer tema que conocemos es una versión del clásico «Always on My Mind» con la compañía de Rufus Wainwright.

Estas son las canciones de ‘Duets Special’ de Chrissie Hynde

1. «Me and Mrs. Jones» con KD Lang

2. «Can’t Help Falling in Love» con Mark Lanegan

3. «Sway» con Lucinda Williams

4. «Dolphins» con Dave Gahan de Depeche Mode

5. «First of the Gang to Die» con Cat Power

6. «Always on My Mind» con Rufus Wainwright

7. «Every Little Bit Hurts» con Carleen Anderson

8. «I’m Not in Love» con Brandon Flowers de The Killers

9. «It’s Only Love» con Julian Lennon

10. «Try to Sleep» con Debbie Harry de Blondie

11. «County Line» con Alan Sparhawk

12. «Love Letters» con Shirley Manson de Garbage

13. «(You’re My) Soul & Inspiration» con Dan Auerbach