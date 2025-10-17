Escucha a Cat Power y Chrissie Hynde versionando a Morrissey

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hoy mismo se publica Duets Special de Chrissie Hynde, un trabajo muy especial en el que la líder de Pretenders se ha hecho acompañar de artistas tan dispares como Debbie Harry de Blondie, el fallecido Mark Lanegan, el líder de Black Keys, Dan Auerbach, Cat Power o Dave Gahan de Depeche Mode.

Como comenta la artista, «13 duetos extraordinarios, bellamente arreglados y con una gran cantidad de colaboradores de clase mundial». Y añade: «Este año no saldrá un álbum de The Pretenders», declaró Hynde, «pero sí un álbum de duetos. Yo cantando con viejos amigos. Sé que no suena muy emocionante, hasta que piensas quiénes son algunos de mis viejos amigos».

Una de las curiosidades que contiene el disco es la recreación de «First of the gang to die» de Morrissey, que ha sido recreada por Hynde, con la compañía de Cat Power. De esta manera la líder de The Pretenders le devuelve la versión al que fuera líder de The Smiths, que recordemos que hizo suya «Back On The Chain Gang«.

Estas son las canciones de ‘Duets Special’ de Chrissie Hynde

1. «Me and Mrs. Jones» con KD Lang

2. «Can’t Help Falling in Love» con Mark Lanegan

3. «Sway» con Lucinda Williams

4. «Dolphins» con Dave Gahan de Depeche Mode

5. «First of the Gang to Die» con Cat Power

6. «Always on My Mind» con Rufus Wainwright

7. «Every Little Bit Hurts» con Carleen Anderson

8. «I’m Not in Love» con Brandon Flowers de The Killers

9. «It’s Only Love» con Julian Lennon

10. «Try to Sleep» con Debbie Harry de Blondie

11. «County Line» con Alan Sparhawk

12. «Love Letters» con Shirley Manson de Garbage

13. «(You’re My) Soul & Inspiration» con Dan Auerbach

Escúchalo al completo: