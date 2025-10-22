Cigarettes After Sex lanzan un single doble

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cigarettes After Sex acaban de publicar su primer material desde que el pasado año lanzaran X’s un tercer disco con el que siguen ahondando en ese personal universo.

Un álbum que como te comentamos en nuestra reseña: «Sigue anclado ante su inconfundible estilo, un dream pop nebuloso, que envuelve las voces susurradas de Greg Gonzalez flotando sobre guitarras cargadas de reverb, y que bebe tanto del slowcore, como del neo-noir del universo de David Lynch, el alt-country de Cowboy Junkies o los ambientes de los años 50 y 60. Todo ello salpicado de un brillo sombrío y etéreo, que lo convierten en una marca propia totalmente reconocible».

La banda norteamericana publica un doble single, por un lado uno de sus clásicos en directo, esa «The Crystal Ship» de The Doors, reinterpretada con la neblina característica de la banda. Junto a esta llega «Anna Karenina», uno de esos temas a cámara lenta, sensual, de ritmo lento y emocionalmente exagerado, con letras tan confesionales que rozan lo excesivo.

Escucha ‘The Crystal Ship’ y ‘Anna Karenina’ de Cigarettes After Sex