Clap Your Hands Say Yeah adelanta otra canción de su nuevo disco

Clap Your Hands Say Yeah comparte “Where They Perform Miracles”, otra de las canciones de su esperado nuevo álbum New Fragility, a la venta el próximo 12 de febrero vía CYHSY / Secretly Distribution.

La canción muestra el estilo íntimo y conmovedor en el que Alec Ounsworth siempre ha sido un maestro, un talento que se halla en el corazón de su música desde su aclamado álbum de debut. Sigue al lanzamiento del doble cara A “Hesitating Nation” / “Thousand Oaks” de comienzos de este año. New Fragility ya se encuentra disponible para pre-pedidos, incluyendo un prensaje en vinilo de tirada limitada.

Alec Ounsworth de Clap Your Hands Say Yeah también hará un live-streaming de una actuación en solitario vía Bandcamp Live, el nuevo programa de conciertos de pago de la plataforma, el 29 de enero de 2021 a las 8pm EST. Esta performance desnuda mostrará al público por vez primera muchas de las canciones de New Fragility, más algunos clásicos de su catálogo.