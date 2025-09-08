Llega la gira 20 aniversario de Clap Your Hands Say Yeah

Clap Your Hands Say Yeah celebra en 2025 el vigésimo aniversario de su histórico debut con una gira en la que interpretan el álbum al completo, además de otras sorpresas.

Publicado en junio de 2005, el disco fue un fenómeno global que despertó entusiasmo inmediato y se convirtió en referencia indiscutible del indie internacional, marcando un antes y un después en la manera de concebir y distribuir la música independiente.

El primer trabajo de la banda, liderada por Alec Ounsworth, logró la rara alquimia de combinar guitarras afiladas, sintetizadores vibrantes y ritmos bulliciosos con una voz inconfundible que oscilaba entre lo melódico y lo desgarrador.

Aquella mezcla explosiva de pop y rock independiente, cargada de energía y frescura, definió a una generación y consolidó al grupo como uno de los nombres más influyentes de la primera década de los 2000 y esta semana lo celebraremos en España.

Toma nota de las fechas de Clap Your Hands Say Yeah

10 de septiembre – Barcelona – Sala Apolo (Entradas)

11 de septiembre – Madrid – Lula Club (Entradas)

Recuerda el debut de Clap Your Hands Say Yeah