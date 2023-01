Coachella 2023 contará con Frank Ocean, Rosalía, Björk, Bad Bunny y Calvin Harris, entre otros

Arranca el año con el anuncio del cartel de uno de los festivales más importantes del mundo: Coachella. La nueva edición regresa a Indio, California, en dos fines de semana: del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril, en Empire Polo Grounds.

Los principales reclamos de este año son Frank Ocean, cuya actuación estaba prevista para 2020 y tras la pandemia ha sonado de cabeza de cartel desde entonces, además de Bad Bunny, BLACKPINK o Rosalía, aparte de la participación de Calvin Harris.

Sorprende un cartel que por primavera vez no tiene entre sus grandes nombres a ningún artista de rock y que en su letra pequeña asoman una ingente cantidad de propuestas que veremos en el resto de festivales del mundo a lo largo de 2023. Una lista en la que estarán, entre otros, Björk, boygenius, Jai Paul(!), Gorillaz, Burna Boy, the Chemical Brothers, Blondie, Kaytranada, Kali Uchis, Charli XCX, Pusha T, Wet Leg, Kaytranada, Yves Tumor, Snail Mail, Weyes Blood, Alex G, Rae Sremmurd, Christine And The Queens, $uicideboy$, Yung Lean, MUNA, Domi & JD Beck, Magalena Bay, Soul Glo, Ethel Cain, EARTHGANG, GloRilla, Porter Robinson, the Breeders, Sudan Archives, Knocked Loose, Sleaford Mods, the Comet Is Coming, Horsegirl, the Linda Lindas, Doechii, SG Lewis, Noname, Fousheé, Romy, Flo Milli o IDK.

Consulta el cartel de Coachella 2023