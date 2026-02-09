Bad Bunny y Green Day se levantan contra el Trumpismo excluyente en la Super Bowl

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El descanso de la Super Bowl volvió a demostrar que el mayor escaparate del deporte estadounidense también es un espacio de disputa cultural y de reivindicación de que no solo otra América es posible, sino que otro mundo es posible.

El protagonista fue Bad Bunny, que convirtió su actuación en una reivindicación abierta de la identidad puertorriqueña y latina ante el mundo, en un país en el que fuerzas como el ICE siembran el terror entre la comunidad hispana con total impunidad.

Una reivindicación festiva

Lejos de limitarse a una sucesión de éxitos, el artista articuló un relato visual y musical que combinó salsa, bomba, reguetón y dembow, apoyado en una escenografía cargada de símbolos: un cañaveral, escenas de barrio, trabajadores reparando postes eléctricos y “La casita”, réplica de una vivienda humilde asociada a la arquitectura popular de Puerto Rico. Fueron mensajes claros sobre identidad, memoria y pertenencia, rematados por un desfile de banderas y un cierre elocuente: “Seguimos aquí”, antes de estrellar un balón con la frase “Together, We Are America”.

Hubo un hecho especialmente simbólico, cuando apareció un niño sosteniendo uno de sus Premios Grammy, en claro guiño al niño de 5 años que recientemente fue detenido en Minnesota ante la incredulidad mundial.

Mientras Bad Bunny hizo una apuesta simbólica y comunitaria, Green Day optó por la confrontación directa. Dos días antes del partido, en una fiesta celebrada en San Francisco, Billie Joe Armstrong utilizó el micrófono para pedir a los agentes del ICE que abandonaran su trabajo y para arremeter contra figuras clave del entorno trumpista, retomando el tono combativo que ha marcado históricamente a la banda. Aunque su actuación oficial previa al partido fue mucho más contenida ofrecieron una selección de temas de su álbum American Idiot (2005), arrancando con “Holiday”, siguiendo con “Boulevard of Broken Dreams” y cerrando con “American Idiot” como altavoz de rechazo a las políticas migratorias y al nacionalismo excluyente de Donald Trump.

