Coachella llega con Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G e interesantes novedades

Redacción MZK

Coachella adelante su confirmación unos meses y nos confirma un cartel que esconde algunas de las noticias más importantes del que será el calendario de festivales de todo el 2026.

Y es que el evento de Indio, California, suele marcar el paso de muchos de los festivales de la temporada entrante, desvelando algunas giras que llegarán en los próximos meses. Coachella se celebrará en su emplazamiento habitual y en dos fines de semana,  del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril. Registro para entradas y demás, en su web.

Estará encabezado por Justin BieberSabrina Carpenter Karol G, pero como decimos las noticias más importantes se esconden en los otros nombres, empezando por la confirmación de nueva gira (¿y disco?) de The xx, sensaciones del momento como FKA twigs, Blood Orange, Turnstile, Wet Leg y Ethel Cain, el regreso a los escenarios de The Strokes, The Rapture, Interpol, Nine Inch Noize (NIN junto a Boys Koze), los míticos Suicidal Tendencies o la participación de nuestros rusowsky y Carolina Durante.

Sin olvidar el misterioso mensaje de su pie, The Bunker Debut of Radiohead Kid A Mnesia.

Toma nota del cartel

Coachella

Toma nota de los artistas de Coachella (en alfabético)

54 Ultra, Adam Beyer, Addison Rae, Adriatique, Alex G, Arodes, Armin van Buuren, AZZECCA, Bedouin, Ben Sterling, BIGBANG, BINI, Black Flag, Blondshll, Blood Orange, Bob Baker Marionettes, Boys Noize, BUNT., Cachirula & Loojan, Carlita, Carolina Durante, Ceremony, Chloé Caillet x Rossi., Clipse, CMAT, COBRAH, Creepy Nuts, Dabeull, Davido, David Byrne, Devo, Dijon, Die Spitz, Disclosure, DRAIN, Duke Dumont, Ecca Vandal, Ethel Cain, fakemink, Febuary, Fleshwater, FKA twigs, flowerovlove, Foster the People, Freak Slug, French Police, Fuji Kaze, GENESI, Geese, Gigi Perez, Glitterer, GIV?ON, Gordo, Green Velvet x AY YBO, Groove Armada, Hamdi, Hot Mulligan, HUGEL, Holly Humberstone, Iggy Pop, Interpol, Jane Remover, Jessica Brankka, Joost, Josh Baker, Joyce Manor, Justin Bieber, Karol G, Kaskade, KATSEYE, Kettama, Labrinth, Lamhirn Girls, Laufey, LE YORA, Levity, Little Simz, Los Hermanos Flores, Los Retros, Luísa Sonza, Lykke Li, Mahmut Orhan, Major Lazer, Marlon Hoffstadt, Max Dean x Luke Dean, Max Styler, MÉSTIZA &friends, Mind Enterprises, Moby, Mochakk, Model/Actriz, NewDad, Nine Inch Noize, Ninajirachi, Noga Erez, Oklou, PinkPantheress, Prospa, R8Z, REZZ, Riordan, Röyksopp, Royel Otis, rusowsky, Sabrina Carpenter, Sahar Z, Samia, Sexyy Red, Slayyter, Solomun, SOMBR, SOSA, Subtronics, Suicidal Tendencies, Swae Lee, Taemin, Teddy Swims, The Chats, The Rapture, The Strokes, The Two Lips, The xx, Tomora, Turnstile, Wednesday, Wet Leg, WHATMORE, WhoMadeWho, Worship, Yamagucci, Youna, Young Thug, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, ZULAN.

