Coachella desvela el cartel para su edición 2020

Como es tradición, arranca el año con el cartel de uno de los festivales de referencia en el planeta. La nueva edición de Coachella, regresa a Indio (California) en dos fines de semana, concretamente los días 10, 11 y 12 de abril, para repetir los días 17, 18 y 19 del mismo mes.

Coachella 2020 contará con tres cabezas de cartel: Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean. Junto a ellos, una colección de bandas entre las que destacan Disclosure, Lana del Rey, Thom Yorke, Lewis Capaldi, MIKA, Hot Chip, Charli XCX, IDLES, Caribou, Run The Jewels, King Gizzard & The Lizard Wizard, Denzel Curry, FKA Twigs, Mura Masa, Calvin Harris, Danny Elfman, Friendly Fire, Anna Calvi, Black Pumas, DJ Koze, Boville Peck, Fountains DC, o las españolas Cariño, que toman el relevo de Rosalía, como representantes patrias del evento de Indio.

El festival norteamericano se ha caracterizado por conformar un plantel del que salían los nombres del 90% de los festivales de los próximos meses. ¿Volverá a ser el caso? Veremos. De momento, el primer fin de semana ya ha agotado todas sus entradas, el segundo las tiene en preventa.