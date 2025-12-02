Lo último:
AIEnRUTa
Noticia

Conciertos de diciembre de AIEnRuta Artistas

Redacción MZK

Sigue el 2º Ciclo 2025 de AIEnRuta Artistas. El pasado 3 de abril se reunió el Comité de Selección formado por periodistas y programadores de salas de toda España y representantes de las CCAA que colaboran con el circuito.

Serán nada menos que 20 grupos y solistas que girarán con AIEnRuta Artistas en diversas salas de nuestra geografía entre los meses de septiembre y diciembre de 2025, Pauline en la Playa, La Milagrosa, Griso, Ortopedia Técnica y más, girarán por la península hasta acabar el año.

Desde su inicio, en mayo de 1995, AIE ha programado más de  5.256 conciertos de 1.046 artistas y grupos de distintas procedencias y estilos, con una asistencia de unos 320.000 espectadores, en las más de 531 salas que han acogido el programa en 142 ciudades.

Conciertos de diciembre AIEnRuta Artistas

REMEI DE CA LA FRESCA 04/12/2025 LOCO CLUB VALENCIA
REMEI DE CA LA FRESCA 05/12/2025 LA LATA DE BOMBILLAS ZARAGOZA
ORTOPEDIA TÉCNICA 06/12/2025 VOL BARCELONA
PAULINE EN LA PLAYA 06/12/2025 SAUVAGE BARCELONA
REMEI DE CA LA FRESCA 07/12/2025 PLATERUENA BIZKAIA
SARRIA 11/12/2025 16 TONELADAS SANTIAGO DE COMPOSTELA
HILARIO RODEIRO 12/12/2025 EL CLUB TARRAGONA
REMEI DE CA LA FRESCA 12/12/2025 CAN LIRO MALLORCA
SARRIA 12/12/2025 REVOLVER MURCIA
BOYANKA KOSTOVA 19/12/2025 LA LATA DE ZINC OVIEDO
HILARIO RODEIRO 19/12/2025 CAFÉ TEATRO RAYUELA TENERIFE
LOS BENGALA 27/12/2025 SALA X SEVILLA

También te puede gustar

Backyard Babies nos visitarán en febrero

Redacción MZK

«In Time», el grandes éxitos de R.E.M.

Redacción MZK
J

J de Los Planetas comparte otro tema sobre Iván Zulueta

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien