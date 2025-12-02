Conciertos de diciembre de AIEnRuta Artistas
Sigue el 2º Ciclo 2025 de AIEnRuta Artistas. El pasado 3 de abril se reunió el Comité de Selección formado por periodistas y programadores de salas de toda España y representantes de las CCAA que colaboran con el circuito.
Serán nada menos que 20 grupos y solistas que girarán con AIEnRuta Artistas en diversas salas de nuestra geografía entre los meses de septiembre y diciembre de 2025, Pauline en la Playa, La Milagrosa, Griso, Ortopedia Técnica y más, girarán por la península hasta acabar el año.
Desde su inicio, en mayo de 1995, AIE ha programado más de 5.256 conciertos de 1.046 artistas y grupos de distintas procedencias y estilos, con una asistencia de unos 320.000 espectadores, en las más de 531 salas que han acogido el programa en 142 ciudades.
Conciertos de diciembre AIEnRuta Artistas
|REMEI DE CA LA FRESCA
|04/12/2025
|LOCO CLUB
|VALENCIA
|REMEI DE CA LA FRESCA
|05/12/2025
|LA LATA DE BOMBILLAS
|ZARAGOZA
|ORTOPEDIA TÉCNICA
|06/12/2025
|VOL
|BARCELONA
|PAULINE EN LA PLAYA
|06/12/2025
|SAUVAGE
|BARCELONA
|REMEI DE CA LA FRESCA
|07/12/2025
|PLATERUENA
|BIZKAIA
|SARRIA
|11/12/2025
|16 TONELADAS
|SANTIAGO DE COMPOSTELA
|HILARIO RODEIRO
|12/12/2025
|EL CLUB
|TARRAGONA
|REMEI DE CA LA FRESCA
|12/12/2025
|CAN LIRO
|MALLORCA
|SARRIA
|12/12/2025
|REVOLVER
|MURCIA
|BOYANKA KOSTOVA
|19/12/2025
|LA LATA DE ZINC
|OVIEDO
|HILARIO RODEIRO
|19/12/2025
|CAFÉ TEATRO RAYUELA
|TENERIFE
|LOS BENGALA
|27/12/2025
|SALA X
|SEVILLA