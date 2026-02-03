Lo último:
Arranca el 1er Ciclo 2026 de AIEnRuta Artistas: conciertos de febrero

Redacción MZK

Arranca el 1er Ciclo 2026, de la XXXI Edición del circuito AIEnRuta Artistas, de nuevo una nómina diversa que recorre todo el mapa musical del país: Amor Líquido, Calequi y Las Panteras, Cholo Chicha, De Ninghures, Eladio y Los Seres Queridos, Escandaloso Xpósito, Isla Kume, Izaki Gardenak, Mad Martin Trio, Marisa Valle Roso, Marta Knight, Marte Lasarte, Melifluo, Nat Simons, Queralt Lahoz, Salvar Doñana, Süne, Terrae, The New Raemon & McEnroe y Victorias.

Todos ellos girarán por salas de pequeño y mediano formato de la península con el respaldo de AIEnRUTa-Artistas, un circuito impulsado por AIE —la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes— que nació en 1995 y que, desde entonces, ha permitido a más de 1.000 artistas y grupos ofrecer más de 5.400 conciertos ante más de 600.000 espectadores. A lo largo de tres décadas, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para la visibilidad de nuevos talentos y para el fortalecimiento de un tejido cultural y económico vinculado a la música en directo en todo el territorio.

El proyecto mantiene como ejes centrales el fomento del intercambio cultural entre comunidades autónomas y la convivencia de estilos dentro de la música popular, combinando la proyección de valores emergentes con la participación de artistas consolidados. Al mismo tiempo, refuerza la iniciativa privada y el mercado musical que se sostiene en bares y salas con programación estable, espacios fundamentales para la vida cultural de muchas ciudades.

Consulta los conciertos de febrero de AIEnRUTa Artistas

TERRAE 05/02/2026 DABADABA SAN SEBASTIÁN
TERRAE 06/02/2026 GENIUS HUESCA
VICTORIAS 06/02/2026 SAUVAGE BARCELONA
PARQUESVR 07/02/2026 LA RIVIERA (Inverfest) MADRID
SALVAR DOÑANA 13/02/2026 SALA Z ZARAGOZA
MARTE LASARTE 14/02/2026 LOCO CLUB VALENCIA
SALVAR DOÑANA 14/02/2026 VOL BARCELONA
TERRAE 14/02/2026 INFORMAL TAFALLA
VICTORIAS 14/02/2026 LA CUEVA DEL JAZZ ZAMORA
TERRAE 15/02/2026 LA LATA DE BOMBILLAS ZARAGOZA
ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS 20/02/2026 COTTON CLUB BILBAO
MELIFLUO 20/02/2026 LA CUEVA DEL JAZZ ZAMORA
AMOR LÍQUIDO 21/02/2026 SALA LA2 SEVILLA
ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS 21/02/2026 GONG GALAXY OVIEDO
ESCANDALOSO XPÓSITO 21/02/2026 JAZZON ARETOA BILBAO
MARISA VALLE ROSO 21/02/2026 GENIUS HUESCA
MELIFLUO 21/02/2026 SALA H PONFERRADA
AMOR LÍQUIDO 27/02/2026 ES GREMI PALMA MALLORCA
DE NINGHURES 27/02/2026 STAGE LIVE BILBAO

