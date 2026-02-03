Arranca el 1er Ciclo 2026 de AIEnRuta Artistas: conciertos de febrero
Arranca el 1er Ciclo 2026, de la XXXI Edición del circuito AIEnRuta Artistas, de nuevo una nómina diversa que recorre todo el mapa musical del país: Amor Líquido, Calequi y Las Panteras, Cholo Chicha, De Ninghures, Eladio y Los Seres Queridos, Escandaloso Xpósito, Isla Kume, Izaki Gardenak, Mad Martin Trio, Marisa Valle Roso, Marta Knight, Marte Lasarte, Melifluo, Nat Simons, Queralt Lahoz, Salvar Doñana, Süne, Terrae, The New Raemon & McEnroe y Victorias.
Todos ellos girarán por salas de pequeño y mediano formato de la península con el respaldo de AIEnRUTa-Artistas, un circuito impulsado por AIE —la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes— que nació en 1995 y que, desde entonces, ha permitido a más de 1.000 artistas y grupos ofrecer más de 5.400 conciertos ante más de 600.000 espectadores. A lo largo de tres décadas, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para la visibilidad de nuevos talentos y para el fortalecimiento de un tejido cultural y económico vinculado a la música en directo en todo el territorio.
El proyecto mantiene como ejes centrales el fomento del intercambio cultural entre comunidades autónomas y la convivencia de estilos dentro de la música popular, combinando la proyección de valores emergentes con la participación de artistas consolidados. Al mismo tiempo, refuerza la iniciativa privada y el mercado musical que se sostiene en bares y salas con programación estable, espacios fundamentales para la vida cultural de muchas ciudades.
Consulta los conciertos de febrero de AIEnRUTa Artistas
|TERRAE
|05/02/2026
|DABADABA
|SAN SEBASTIÁN
|TERRAE
|06/02/2026
|GENIUS
|HUESCA
|VICTORIAS
|06/02/2026
|SAUVAGE
|BARCELONA
|PARQUESVR
|07/02/2026
|LA RIVIERA (Inverfest)
|MADRID
|SALVAR DOÑANA
|13/02/2026
|SALA Z
|ZARAGOZA
|MARTE LASARTE
|14/02/2026
|LOCO CLUB
|VALENCIA
|SALVAR DOÑANA
|14/02/2026
|VOL
|BARCELONA
|TERRAE
|14/02/2026
|INFORMAL
|TAFALLA
|VICTORIAS
|14/02/2026
|LA CUEVA DEL JAZZ
|ZAMORA
|TERRAE
|15/02/2026
|LA LATA DE BOMBILLAS
|ZARAGOZA
|ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS
|20/02/2026
|COTTON CLUB
|BILBAO
|MELIFLUO
|20/02/2026
|LA CUEVA DEL JAZZ
|ZAMORA
|AMOR LÍQUIDO
|21/02/2026
|SALA LA2
|SEVILLA
|ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS
|21/02/2026
|GONG GALAXY
|OVIEDO
|ESCANDALOSO XPÓSITO
|21/02/2026
|JAZZON ARETOA
|BILBAO
|MARISA VALLE ROSO
|21/02/2026
|GENIUS
|HUESCA
|MELIFLUO
|21/02/2026
|SALA H
|PONFERRADA
|AMOR LÍQUIDO
|27/02/2026
|ES GREMI
|PALMA MALLORCA
|DE NINGHURES
|27/02/2026
|STAGE LIVE
|BILBAO