Conciertos de noviembre AIEnRuta Artistas
Continúa en marca el 2º Ciclo 2025 de AIEnRuta Artistas. El pasado 3 de abril se reunió el Comité de Selección formado por periodistas y programadores de salas de toda España y representantes de las CCAA que colaboran con el circuito.
Serán nada menos que 20 grupos y solistas que girarán con AIEnRuta Artistas en diversas salas de nuestra geografía entre los meses de septiembre y diciembre de 2025, Pauline en la Playa, La Milagrosa, Griso, Ortopedia Técnica y más, girarán por la península hasta acabar el año.
Desde su inicio, en mayo de 1995, AIE ha programado más de 5.256 conciertos de 1.046 artistas y grupos de distintas procedencias y estilos, con una asistencia de unos 320.000 espectadores, en las más de 531 salas que han acogido el programa en 142 ciudades.
|MIRUA
|01/11/2025
|VESTA
|MADRID
|MIRUA
|02/11/2025
|LA FUNDICIÓN
|LOGROÑO
|ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS
|06/11/2025
|LA PECERA
|VIGO
|ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS
|07/11/2025
|CLAVICÉMBALO
|LUGO
|GRISO
|07/11/2025
|DABADABA
|SAN SEBASTIÁN
|KYR4
|07/11/2025
|SALA Z
|ZARAGOZA
|LE PARODY
|07/11/2025
|PUB TERRA
|CASTELLÓN
|LOS BENGALA
|07/11/2025
|VOL
|BARCELONA
|ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS
|08/11/2025
|C.C. AURIENSE
|OURENSE
|PAULINA DEL CARMEN
|08/11/2025
|BLACK BOURBON
|LEÓN
|SILITIA
|08/11/2025
|CASA DAS CRECHAS
|SANTIAGO DE COMPOSTELA
|ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS
|09/11/2025
|A POUSADA
|BOIRO
|LE PARODY
|09/11/2025
|UPLOAD
|BARCELONA
|PAULINE EN LA PLAYA
|13/11/2025
|CC DELICIAS
|ZARAGOZA
|SARRIA
|13/11/2025
|LA LATA DE BOMBILLAS
|ZARAGOZA
|THE RAPANTS
|13/11/2025
|EL DESIERTO ROJO
|VALLADOLID
|BOYANKA KOSTOVA
|14/11/2025
|COOPERATIVA ÍTACA
|MURCIA
|MIRUA
|14/11/2025
|KAFE ZENTRAL
|PAMPLONA
|SARRIA
|14/11/2025
|EL VEINTIUNO
|HUESCA
|THE RAPANTS
|15/11/2025
|CAMPING OSUNA
|MADRID
|KYR4
|19/11/2025
|MARTE
|MÁLAGA
|ALAVEDRA
|21/11/2025
|LA YESERÍA
|MURCIA
|DULZARO
|21/11/2025
|MONKEY WEEK
|PTO. SANTA MARÍA
|SILITIA
|21/11/2025
|MONKEY WEEK
|PTO. SANTA MARÍA
|ALAVEDRA
|22/11/2025
|WURLITZER BALLROOM
|MADRID
|LE PARODY
|22/11/2025
|MONKEY WEEK
|PTO. SANTA MARÍA
|SOFÍA GABANNA
|22/11/2025
|MONKEY WEEK
|PTO. SANTA MARÍA
|PAULINA DEL CARMEN
|27/11/2025
|COTTON CLUB
|BILBAO
|BOYANKA KOSTOVA
|28/11/2025
|HELIOGABAL
|BARCELONA
|KYR4
|28/11/2025
|LA CUEVA DEL JAZZ
|ZAMORA
|LA MILAGROSA
|28/11/2025
|SALA REM
|MURCIA
|LE PARODY
|28/11/2025
|TEBRAS
|LUGO
|LOS BENGALA
|28/11/2025
|NIÁGARA
|SANTANDER
|SILITIA
|28/11/2025
|TXINTXARRI
|PAMPLONA
|DULZARO
|29/11/2025
|C.C. AURIENSE
|OURENSE
|LE PARODY
|29/11/2025
|RADAR ESTUDIOS
|VIGO
|SILITIA
|29/11/2025
|CREEDENCE
|ZARAGOZA