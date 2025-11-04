Conciertos de noviembre AIEnRuta Artistas

Lo último:
Continúa en marca el 2º Ciclo 2025 de AIEnRuta Artistas. El pasado 3 de abril se reunió el Comité de Selección formado por periodistas y programadores de salas de toda España y representantes de las CCAA que colaboran con el circuito.

Serán nada menos que 20 grupos y solistas que girarán con AIEnRuta Artistas en diversas salas de nuestra geografía entre los meses de septiembre y diciembre de 2025, Pauline en la Playa, La Milagrosa, Griso, Ortopedia Técnica y más, girarán por la península hasta acabar el año.

Desde su inicio, en mayo de 1995, AIE ha programado más de  5.256 conciertos de 1.046 artistas y grupos de distintas procedencias y estilos, con una asistencia de unos 320.000 espectadores, en las más de 531 salas que han acogido el programa en 142 ciudades.

MIRUA 01/11/2025 VESTA MADRID
MIRUA 02/11/2025 LA FUNDICIÓN LOGROÑO
ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS 06/11/2025 LA PECERA VIGO
ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS 07/11/2025 CLAVICÉMBALO LUGO
GRISO 07/11/2025 DABADABA SAN SEBASTIÁN
KYR4 07/11/2025 SALA Z ZARAGOZA
LE PARODY 07/11/2025 PUB TERRA CASTELLÓN
LOS BENGALA 07/11/2025 VOL BARCELONA
ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS 08/11/2025 C.C. AURIENSE OURENSE
PAULINA DEL CARMEN 08/11/2025 BLACK BOURBON LEÓN
SILITIA 08/11/2025 CASA DAS CRECHAS SANTIAGO DE COMPOSTELA
ASTRID JONES AND THE BLUE FLAPS 09/11/2025 A POUSADA BOIRO
LE PARODY 09/11/2025 UPLOAD BARCELONA
PAULINE EN LA PLAYA 13/11/2025 CC DELICIAS ZARAGOZA
SARRIA 13/11/2025 LA LATA DE BOMBILLAS ZARAGOZA
THE RAPANTS 13/11/2025 EL DESIERTO ROJO VALLADOLID
BOYANKA KOSTOVA 14/11/2025 COOPERATIVA ÍTACA MURCIA
MIRUA 14/11/2025 KAFE ZENTRAL PAMPLONA
SARRIA 14/11/2025 EL VEINTIUNO HUESCA
THE RAPANTS 15/11/2025 CAMPING OSUNA MADRID
KYR4 19/11/2025 MARTE MÁLAGA
ALAVEDRA 21/11/2025 LA YESERÍA MURCIA
DULZARO 21/11/2025 MONKEY WEEK PTO. SANTA MARÍA
SILITIA 21/11/2025 MONKEY WEEK PTO. SANTA MARÍA
ALAVEDRA 22/11/2025 WURLITZER BALLROOM MADRID
LE PARODY 22/11/2025 MONKEY WEEK PTO. SANTA MARÍA
SOFÍA GABANNA 22/11/2025 MONKEY WEEK PTO. SANTA MARÍA
PAULINA DEL CARMEN 27/11/2025 COTTON CLUB BILBAO
BOYANKA KOSTOVA 28/11/2025 HELIOGABAL BARCELONA
KYR4 28/11/2025 LA CUEVA DEL JAZZ ZAMORA
LA MILAGROSA 28/11/2025 SALA REM MURCIA
LE PARODY 28/11/2025 TEBRAS LUGO
LOS BENGALA 28/11/2025 NIÁGARA SANTANDER
SILITIA 28/11/2025 TXINTXARRI PAMPLONA
DULZARO 29/11/2025 C.C. AURIENSE OURENSE
LE PARODY 29/11/2025 RADAR ESTUDIOS VIGO
SILITIA 29/11/2025 CREEDENCE ZARAGOZA

