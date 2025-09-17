Desvelada la programación del ciclo Radar Joven

Radar Joven tendrá lugar del 15 de octubre al 8 de noviembre, con un cartel compuesto por 57 bandas y artistas en 27 salas de la capital. Será el cuarto año en el que el ciclo ponga en valor el joven talento nacional y la importancia de las salas de conciertos en nuestro tejido cultural.

Una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en colaboración con Madrid en Vivo, que regresa tras convocar a más de 6.000 asistentes y casi una treintena de sold outs en su anterior edición.

Radar Joven 2025 arranca el próximo 15 de octubre con el concierto inaugural de Alba Reche y julia de arco en la Fiesta Carné Joven en La Sala del Movistar Arena.

Tras ellas, desde el 23 de octubre hasta el 8 de noviembre otros 55 proyectos emergentes de todo tipo de estilos y géneros pondrán banda sonora a la noche madrileña: .bd., Aiko El Grupo, Ale Ocaña, Antía Muíño, Arisa Vedra, arrecí0, Begut, Biblical Soccer, Blu Boi, Broke Carrey, Carlota Flâneur, Carmen Lillo, Chlöe’s Clue, Cristalino, Desmelenao, Edu Requejo, El Diablo de Shanghai, El Momento Incómodo, El Niño Lord.Cah, elmalamía,Eva Calyza, Fatherweight, Fitasha, Gazella, Iannis Anisakis, Ice Haven, joseluis, Kiliki, La 126, La Texana, Manva Negra, Mar Pujol, Mariana També, Marina Dominguez, Mayte Gonzalez Trío, Memocracia, Miss Blanche, Naitinain, Nepal Nepal, Niños Raros, Nu Vilas, Paula Mateo, Penélope, Phoac, RATA, Remei de Ca la Fresca, Rock A LA PAR, Ronroneo, Roy Borland, Sila Lua, Silitia, Somos La Herencia, Te vi en un planetario, Todo bien todo mal y Tus novias indie.

Gracias a la colaboración de Madrid en Vivo —la asociación de salas de conciertos y espectáculos de la capital—, este medio centenar de actuaciones tendrán lugar en 27 salas de la capital, reivindicando un año más su gran importancia dentro del tejido cultural de la ciudad.

Barracudas, Big Mama Ballroom, Búho Real, Cadavra, Cadillac Solitario, Café Berlín, Café La Palma, Clamores, Contraclub, Intruso Bar, El Sol, El Sótano, Fotomatón, Fulanita de Tal, Gruta 77, Independance, Maravillas, Moe, Rincón del Arte Nuevo, RockVille, Siroco, Tempo Audiophile Cluby Vesta repiten en esta edición, y se estrenan en el ciclo La Sala del Movistar Arena, El Perro de la Parte de Atrás del Coche, Sala B y Silikona.