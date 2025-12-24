<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Y así, un año más y contra el edadismo, escribo un reportaje con una serie de discos de artistas con más de setenta años que han publicado una nueva referencia discográfica este 2025 sin incluir recopilatorios o grabaciones en directo.

Reseño brevemente 25 de ellos y espero que al menos alguno de vosotros, os interese lo suficiente para tener la curiosidad de escucharlos. Son de variados estilos, aunque como ha pasado en años anteriores la mayoría se ciñen a la música negra o al folk.

Son artistas longevos enmarcados en estilos muy determinados y en muchos casos alejados de lo potencialmente comercial. Ya comenté el año pasado que la motivación puede ser económica (hay que pagar facturas médicas) pero me gustaría pensar que en la mayoría de los casos sea puramente artística. Se deben a su público y quieren dejar un legado y un mensaje a las generaciones posteriores.

Son mayores y siempre tienen algo más que decir, que cantar y que tocar.

Contra el edadismo: Grandes discos de 2025 de artistas veteranos

1) Boz Scaggs – Detour – 81 años

Detour es una delicia de disco, bonito, suave y delicado. Publicado el 17 de octubre es un álbum eminentemente otoñal con un envoltorio jazzistico que lo envuelve todo, lleno de canciones clásicas tanto propias y como ajenas: “It’s Still Raining”, “I’ll Be Long Gone”, “It’s raining”, etc.

La carrera de Boz Scaggs como te puedes imaginar ha sido larguísima y ha tocado todos los estilos posibles desde el soul, el blues hasta la disco music.

Su voz sigue siendo conmovedora con ese punto ronco final que hace que sus temas te lleguen muy dentro por ese tono melancólico y sutil. Los músicos que lo han acompañado en la grabación son magníficos y aportan un equilibrio a las interpretaciones sublimes.

Un disco especialmente indicado para altas horas de la noche acompañado de una buena copa de vino y ya lo dejo a tu elección, solo o en compañía.

2) Robert Finnley – Hallelujah! Don’t Let The Devil Fool Ya – 71 años

Después de dedicarse de manera semiprofesional a esto de la música y estar casi retirado, fue recuperado para estos menesteres por Dan Auerbach que vuelve a producirle su ultimo disco Hallelujah! Don’t Let The Devil Fool Ya, y uno se pregunta que maravillas se han perdido por el camino si hubiese recibido la atención y el apoyo que merecía. Pero no vamos a hacer ficción y nos centraremos en el presente y ese presente es un álbum de gospel maravilloso, pero no gospel al uso del que podemos estar acostumbrados, sino un gospel que podíamos denominar expansivo, bastante alejado del tradicional con toques funk, riffs de guitarras potentes y soul clásico.

Finnley como buen músico callejero donde muchas veces la improvisación es lo importante, entró a grabar sin material preparado pero sobrado de talento y con una banda de acompañamiento compuesta por el propio Dan Auerbach, Malcolm Cato, Barrie Cadogan, Barrie Cadogan, Ray Jacinto y la hija de Finley, Christy Johnson a los coros, siendo un elemento fundamental para conseguir una grabación redonda.

Las interpretaciones vocales de Mr. Finnley son tremendamente apasionadas como en “His Love”y no tengo pruebas pero tampoco dudas que mientras cantaba estaba muy cerca de su Señor.

3) Buddy Guy – Ain’t Done with the Blues – 89 años

Mr. Guy es otro incombustible. Y escuchando sus discos podía pasar por ser un jovenzuelo bluesman porque su voz y sus rasgueos de guitarra son de lo más vigorosos. Pero no, esta leyenda viva tiene 89 años y ante este señor hay que quitarse el sombrero. ¡Amigos y amigas que sigue haciendo giras!

Su último álbum “Ain’t Done with the Blues” cuenta con numerosas colaboraciones: Joe Walsh, Peter Frampton, Christone Ingram, Joe Bonamassa y The Blind Boys of Alabama. Casi nada.

Este hecho le ha acarreado algunas críticas porque se le reprochaba que no le hacía falta otros guitarristas para brillar a su alrededor pero qué queréis que os diga, con su edad y su trayectoria puede hacer lo que le de la gana e invitar a tocar con él a quien se le pase por los trastes de la guitarra.

El disco es largo, son dieciocho canciones y muchos clásicos dentro de él. Canciones de John Lee Hooker, Earl King o Guitar Slim entre otros, pero las originales son buenísimas. Destaco «Swamp Poker», «Blues on Top» o «Been There Done That». Y entre las colaboraciones Jesus Loves the Sinner junto al The Blind Boys of Alabama.

4) Candi Staton – Back to My Roots – 85 años.

Este año la Americana Music Association otorgó a Candi Staton su máximo galardón: el Premio Internacional a la Trayectoria Artística. Y con todo merecimiento, una carrera cimentada desde sus orígenes es el gospel, al soul y la disco music de la que me declaro fan total de esta reina absoluta nacida en Alabama.

Back to My Roots es su trigésimo segundo álbum, un disco compuesto por un lado de versiones de The Rolling Stones (preciosa su versión de “Shine A Light”) y de clásicos como «Lord Will Make a Way Somehow» y «Be Peace In The Valley» popularizadas por Al Green y Elvis Presley respectivamente. Y de otro por canciones originales destacando «Hang on In There (God is at the End of your Rope)».

Candi Staton realizó una gira en 2023 por UK donde tiene una legión de seguidores desde su éxito disco “Young Hearts Run Free”.

Back to My Roots termina con dos conmovedoras canciones gospel.”My God Has a Telephone” y “In Gods Hands We Rest Untrouble”.

5) Jonathan Ritchman – Only Frozen Sky Anyway – 74 años

Me repito más que el ajo pero a Jonathan Ritchman hay que quererlo mucho. Pocos artistas como él encarnan de verdad el espíritu de la independencia musical y pocos artistas posen su ingenio lírico, lo que me lleva a preguntarme ¿tiene el reconocimiento que merece?

No vamos a hacer un repaso a su extraordinaria trayectoria porque vamos a hablar un poco de su ultimo álbum publicado pero no esta demás recalcar que muchas de las bandas que conocemos y nos gustan no existirían de no haber existido The Modern Lovers.

Only Frozen Sky Anyway es su decimoctavo álbum de estudio y ha contado para la grabación con Tommy Larkins y Jerry Harrison a las percusiones y teclados respectivamente. También participa la mujer de Jonathan, Nicole Montalbano en un par de canciones: “The Wavelet” y “I Am the Sky”.

Es un disco áspero, crudo en la instrumentación. agridulce en la temática pero bello en su sencillez.

Destaco canciones como “The Dog Star” o esa brillante de-construcción llevada a su terreno del «Night Fever» de The Bee Gees.

6) Peter Bauman – Nightfall – 72 años

Bauman fue miembro fundador de Tangerine Dream a los que abandonó en 197 después de dejar grabadas obras fundamentales para devenir de la música electrónica como Phaedra, Ricochet o Encore. Su producción discográfica en solitario al contrario que la de su banda madre después de su separación es podemos decir que escasa. Seis álbumes y el ultimo antes de este Nightfall data de 2016. No se prodiga mucho el bueno de Peter.

El disco que nos ocupa sigue la estela de la obra creativa de su autor. No esperes nada novedoso pero si con la calidad que de un músico de su categoría se espera. Sintetizadores que por momentos son claramente setenteros mezclados con exploraciones electrónicas muy orgánicas incluso tribales. Hay abstracción, ambient y mecanicismo. En conjunto es un disco muy introspectivo con la capacidad de convertir la escucha en algo expansivo para el oyente dependiendo del grado de atención y de su estado de conciencia. En este sentido ·”On the Long Road” me parece el tema adecuado para el vuelo…astral.

7) Sally Potter – Anatomy – 75 años

Todavía recuerdo hace un par de años cuando vi que Sally Potter a la por entonces solo conocía en su faceta cinematográfica como directora había publicado un disco. ¡Su primer disco con 73 años! Era Pink Bikini y como cabía esperar por su trayectoria en el séptimo arte, era estupendo. Bien es cierto que componía la música para sus películas y que estuvo involucrada en movimientos musicales en los 70 pero esto era diferente.

Dos años después nos trae su segundo álbum Anatomy y es extraordinario. Te va a recordar al menos a mi, a las obras más personales de Marianne Faithfull. La temática de Anatomy enfrenta los sentimientos puros del ser humano con la desesperanza de sus actos cometidos.

Musicalmente te encuentras con canciones intimas a piano pero también más energéticas con influencias de rock garagero como Carmageddon o jazzísticas “Walk Away”.

Pero la fuerza de Anatomy creo que radica en las composiciones con arreglos de cuerda y piano: “Words”, Elegy o The Past

La orquestación de los temas es perfecta, sin estridencias ni falsa épica, dando una sensación de enormidad.

8) Wolfgang Flür – Times – 78 años

Si anteriormente hablábamos de un pionero de la música electrónica como Peter Bauman, ahora toca hacerlo con otro, Wolfgang Flür.

¿Hay motivación en la vida después de dejar de ser miembro de una leyenda como Kraftwerk? Sí que la hay, y en el caso de Wolfgang Flür fue el diseño de muebles. Desencantado del rumbo que la banda teutónica llevaba en 1987 dejó plantados a sus compañeros y se dedicó al oficio que tenia anteriormente de dedicarse a la música.

Casi una década después volvió a la música en solitario con el proyecto Yamo y el álbum Time Pie. Desde 2020 hasta hoy esta siendo bastante prolífico con discos como Transhuman, Magazine 1 y el que nos ocupa Times.

Times es un disco lleno de colaboraciones Juan Atkins, Peter Hook, U96, Boris Blank, etc.. Y viene a ser un versión renovada o moderna de lo que Kraftwerk podrían hacer ahora si no se hubiesen quedado en el ciclismo (algo demasiado ambicioso viendo el resultado).

Con tanta colaboración al final queda todo muy difuso y en tierra de nadie, no obstante hay que reconocerle a Wolfgang que a sus 78 años quiera revitalizar el espíritu de la banda alemana y como Karl Bartos no quieran vivir del legado de Kraftwerk lo que les resultaría más cómodo.

Mi canción favorita del disco es «Future»

9) Chris Wenner – Not Old Enough – 70 años

¿Hablamos de un artista emergente con 70 años que acaba de lanzar su segundo disco?

Bromas aparte lo cierto es que el caso de Chris Wenner es bien curioso. Dedicado profesionalmente a la abogacía espero a jubilarse para grabar su primer disco New Born Man en 2020.

Este año publica su segundo largo con un título es toda una declaración de intenciones Not Old Enough. ¿Demasiado viejo? Claro que no.

El disco se siente cálido, amable, de entorno seguro. Unas pinceladas de Yach Rock, de sonidos Lauren Canyon y buenas armonías de cantautor clásico hacen de Not Old Enough un disco muy agradable.

De la canción que abre el disco «Too Bad», posiblemente la más destacada junto a «Late For The Sunset», hay una versión a solo piano que pone el cierre al mismo brillantemente.

10) Willie Nelson – Oh What a Wonderful World – 92 años

A veces me pregunto que motiva a artistas tan veteranos y reconocidos a seguir publicando discos y a seguir dando conciertos. En algunos casos, lo comenté en el articulo del año pasado, al carecer de sanidad gratuita en EEUU muchos artistas se ven obligados a seguir actuando simplemente para pagar sus facturas medicas. No es el caso de Willie Nelson afortunadamente.

Creo que tiene más que ver con su deseo de sentirse vivo, de sentirse querido por el público y de mostrar que un anciano tiene todavía muchas cosas que decir y que cantar.

Y Willie Nelson no escatima en esfuerzos. Este año ya publicado dos discos: “Oh What a Wonderful World” y “Workin’ Man: Willie sings Merle” el que hace 155 en su dilatada carrera. Y en 2024 fueron tres si incluimos el directo Long Story Short. Un estajanovista del country y la canción de autor.

Oh What a Wonderful World está compuesto por doce canciones compuestas por el canta autor y compositor tejano Rodney Crowell. Las vidas de ambos artistas se han cruzado en numerosas ocasiones a lo largo de sus vidas y por fin en 1983 Willie grabó por primera vez una canción suya.

Podemos destacar canciones como «Banks of the Old Bandera», «I Wouldn’t Be with You» o la que da titulo al disco, cantada en dueto entre Willie y Rodney.

11) Chrissie Hynde – Duets Specials – 74 años

No soy muy amigo de destacar discos que se basen en versiones o duetos de nuestras queridas y queridos mayores. Me parece una opción sencilla y falta de riesgo (aunque a veces los duetos o versiones son tan malas que más que riesgo acaba siendo un desastre). Pero en el caso de Chrissie Hynde hay que hacer una excepción claro está. En Duets Specials recopila una serie de duetos con artistas de primer orden: Shirley Manson de Garbage, Kd lang, Dave Gahan , el desaparecido y añorado Mark Lannegan, Lucinda Willians, Cat Power, Debbie Harris, Alan Sparhawk, Carleen Anderson, Julian Lennon, Brandon Flowers, Dan Auerbach y Rufus Mainwright.

¿Veredicto? El conjunto es encantador y relajado. Suficiente para una reina.

A destacar dos canciones, el «Always On My Mind» con Rufus y «Every Little Bit Hurts» con Carleen Anderson.

12) Willie Nile – The Great Yellow Night – 77 años.

Posiblemente uno de los rockeros americanos con menos suerte del mundo. Demasiadas vicisitudes adversas en su vida le privaron de tener la suerte de Bob Seger, Tom Petty o John Cougart. Talento no le ha faltado nunca y ha sido capaz de componer canciones que de manera natural se podrían haber convertido en himnos de estadio.

Desde su renacimiento discográfico en 2018 no ha dejado de publicar discos anualmente y este 2025 lo ha hecho con uno que lleva por titulo The Great Yellow Light siendo su vigésimo álbum.

En conjunto sus discos de retorno han sido los más completos de su carrera, su voz rasposa sigue teniendo enganche y sus composiciones brillan a gran altura. The Great Yellow Light tiene canciones tremendas como la inicial “Wild Wild World”, “We Are, We Are” o “Wake Up, America”.

También recupera la canción “Washington’s Day” para cerrar el disco. Una canción que hizo famosa la banda The Hooters en 1987, y que coescribió Nile.

En resumen un gran disco de rock en la mejor estela americana. Si eres fan de este sonido no te lo puedes perder.

13) Brian Jackson – Ep One – 74 años

A ver , ¿traer a la lista un ep se cuatro canciones en los que una es un popularísimo tema de Gil Scott Heron y varias remezclas? Pues si, porque estamos hablando nada menos que de Brian Jackson, teclista, flautista, compositor, productor estadounidense y mano derecha del músico en los años 70. Entre ellos esa maravilla de álbum titulada Free Will. Después de su separación continuó colaborando con otros artistas como Earth, Wind & Fire o Stevie Wonder pero no fue hasta el año 2000 cuando apareció su primer disco en solitario, Gotta Play. Disco en el que contó con amigos como Roy Ayers, Kool and the Gang y el propio Gil Scott.

Alejado del primer plano de la industria musical poco después no fue hasta el 2022 cuando publicó su segundo álbum “This Is Brian Jackson”. Y en enero de 2026 será la fecha prevista para el lanzamiento de su tercer disco que llevara por título “Now More Than Ever”. Otra declaración de intenciones.

En Ep One escoge el legendario temazo de Brian Jackson y Gil Scott-Heron, «The Bottle» con la interpretación vocal de uno de los grandes del soul britanico, Omar y los Master at Work a los mandos de la mesa de mezclas y tienes una de las grandes canciones house de todos los tiempos.

El ep lo completan nuevas versiones de “Winter in America”, con la voz sonora Rich Medina y de “New York City” con la participación de Cindy Mizelle, Dawn Tallman, Ramona Dunlap y los Master of Work y varias remezclas de la anteriormente mencionada “The Bottle”.

Un disco elegante a más no poder.

14) Peter Rowan – Tales of the Free Mexican Airforce – 83 años.

Reza en la definición de su Bandcamp “Welcome to the official Bandcamp site of Legendary «Bluegrass Boy» Peter Rowan!” Y eso es lo que es Peter Rowan, una auténtica leyenda del bluegrass. De hecho fue incluido en el Salón Internacional de la Fama de la Música Bluegrass en 2022. Así que no es ni mucho menos un desconocido, formo parte de la banda Old and in the Way con Jerry Garcia y Dave Grisman nada menos y anteriormente estuvo en Seatrain y ha sido nominado seis veces al Grammy a lo largo de su carrera.

Tales of the Free Mexican Air Force recoge algunas de sus canciones más queridas pero se centra en su relación musical con Flaco Jiménez y Max Baca.

Las dos primeras canciones del álbum, «Mississippi California» y”Oh Liberty” son alegatos contra la intolerancia y por los derechos civiles. Y en general todo el disco es eso, un homenaje a la música popular, a las conexiones americo-mexicanas, sus interrelaciones culturales tan puestas en peligro actualmente por el régimen trumpista.

Tales of the Free Mexican Airforce es sonido fronterizo, es polvo, desierto, gente humilde de pueblo y una celebración.

15) Steve Tilston – Last Call – 75 años

Si eres seguidor del folk británico para Steve Tilston no hacen falta presentaciones. Íntimamente ligado a bandas como Fairport Convention y artistas como Bert Jansch con el que dirigió un club de folk en Londres no consiguió nunca la fama de los anteriores y se quedó en un artista de nicho dentro del genero.

Cincuenta años después de su primera grabación, ahí es nada, publica Last Call. ¿Ultima llamada al éxito? A estas alturas no lo creo ni creo que a él le importe ya., más bien es un legado. A mi me lo parece. Dentro de un ambiente sencillo, el disco tiene canciones preciosas como As Night Follow Day o No Tears To Spar y la que da título al álbum en la línea del folk de guitarra más genuino como el que popularizó Bert Jansch de la que Steve hace una interpretación genial.

Last Call es un disco especialmente indicado para escuchar en una cabaña frente a la chimenea.

16) Peggy Seeger – Teleology – 90 años

La artista femenina más veterana de la lista de este año. Qué podemos decir de esta figura emblemática de la música folk, pues que de casta el viene al galgo. Es hermanastra de Peter Seeger, hermana de Mike Seeger, viuda del cantante escocés Ewan MacColl (con el que fundó el movimeinto cultural The Critics Group) y abuela de Jamie MacColl, de Bombay Bicycle Club.

Pero más allá de arboles genealógicos, Peggy Seeger es una artista tremendamente comprometida con el movimiento feminista, ideológicamente de izquierdas sufrió el macartismo en primera persona siendo incluida en las famosas listas negras en los tiempos de la caza de brujas.

Teology hace del disco numero 25 en solitario de la artista neoyorquina a los que hay que añadir los 43 junto a su marido Ewan MacColl, los 5 con su hermano Mike y los dos con Critics Group y Frankie Armstrong. Una producción prolífica pero es que sus 90 años han dado para mucho.

Con al publicación de Teology se despide de la producción discográfica, así lo ha anunciado. Y se despide con un disco muy bueno. Tiene canciones bellísimas como Through the Clouds, The First Time I See Your Face, (setenta años después de haber sido escrita) o No Place Like Home.

Su voz sigue siendo perfecta, no hay ningún rastro del paso del tiempo en ella. Los arreglos del álbum son muy sencillos y la sensación que transmite es tranquila. Cómo no también hay crítica social, la hallamos en Driftwood, una canción acapela en la que canta: “Simplemente extranjeros en tierra extraña, buscando una mano amiga, ¿es tan difícil de entender?”

17) Charles Lloyd – Figure in Blue – 87 años

Otro músico incombustible que cada año nos presenta un nuevo disco y es que este saxofonista no puede estarse quieto. Ha tocado con los más grandes del genero Cannonball Adderley, Keith Jarrett,

Roy Haynes, Ron Carter, etc…Ha publicado 43 discos en solitario, desde 1998 lo hizo con el sello ECM hasta 2015 que ficho por Blue Note. A titulo personal tengo especial predilección por Jumping the Creek del 2005 en el que incluye una versión de once minutos del clásico de Jacques Brel “Ne Me Quitte Pas”.

Como comentaba Figure in Blue es su último álbum en el que deja patente de nuevo que es un músico de un creatividad enorme, un disco doble impregnado de espiritualidad. Grabado en formato trío con Marvin Sewell a la guitarra y Jason Moran al piano, otro músico fantástico del que aconsejo su álbum “Artist in Residence”. Figure in Blue lo componen 14 canciones que incluyen tanto composiciones originales como versiones de clásicos. Claro, que decir versiones en Lloyd significa que en mitad del tema surja una improvisación de varios minutos que haga crecer el tema original hasta darle un nuevo sentido. Hay blues del delta, baladas, homenajes a Leonard Bernstein, Zakir Hussain y a Billie Holiday, post-bop y por encima de todo, un extraordinario talento.

Destaco las canciones «Desolation Sound», «Ruminations» y «Black Butterly».

18) Mud Morganfield – Deep Mud – 71 años

De tal palo tal astilla porque Mud Morganfield es nada menos que el hijo mayor de Muddy Waters con el que guarda un parecido vocal más que evidente. Tal vez eso haya sido una rémora para tener una carrera musical más exitosa. Lo cierto es que ese parecido le sirvió para ganar un Grammy en la categoría de mejor álbum de blues tradicional con el disco 1For Pops: A Tribute To Muddy Waters en 2015.

Deep Mud está compuesto por catorce canciones, doce de ellas originales en la mejor tradición del blues de Chicago. Y no cabe duda que se ha notado al estar a los mandos de la producción Studebaker John, todo un estudioso del blues tradicional. La banda que lo ha acompañado en la grabación estuvo compuesta de músicos con de largo bagaje musical: Rick Kreher, Mike Wheeler, EG McDaniel, Sumito Ariyo Ariyoshi, Roosevelt Purifoy y Melvin “Pooky Styx” Carlisle.

El disco arranca con dos cañonazos como son «Bring Me My Whiskey” y “Big Frame Woman”. Hay canciones con tonalidades gospel, «In and Out of My Life» y “A Dream Walking» y dos versiones de su padre Muddy en las que se ven claramente las semejanzas vocales entre ambos: «Country Boy» y «Strange Woman» .

Bebe, ama y lamenta tu mala suerte a ritmo de blues.

19) George Coleman – George Coleman with Strings – 90 años

Con 90 años George Coleman nos ha dejado uno de sus mayores legados con su último álbum. Virtuoso del saxofón estuvo en la banda de acompañamiento de Herbie Hancock y de Miles Davis hasta que este lo echó o le mostró la puerta de salida de su quinteto. En cualquier caso es un grande como así lo certificó la NEA (Fondo Nacional para las Artes) en 2015, nombrándolo Maestro del Jazz.

George Coleman with Strings Es el primer álbum del saxofonista tenor con una orquesta completa en su larga trayectoria, un disco emocional, elegante e íntimo y muestra al maestro de 90 años con una técnica y presencia envidiables.

La grabación se realizó en Van Gelder Studio y contó como músicos de sesión con David Hazeltine, al piano, John Webber al bajo y Joe Farnsworth a la percusión. Los arreglos de cuerda de la orquesta de diez miembros y la dirección corrieron a cargo de Bill Dobbins.

Es un disco tremendamente bello desde su primera canción “Dedicated to You” y se va convirtiendo poco a poco en algo grandioso.

20) Carlos Dafé – Jazz is Dead 025 – 78 años.

El «Príncipe del Soul” brasileño esta vuelta. Una leyenda recuperada por Adrian Younge y Ali Shaheen Muhhamad para su sello Jazz is Dead.

En la década de 1970, Dafé fue un pilar del movimiento de la música negra brasileña, junto a Tim Maia y supo aunar como nadie la samba, el soul y el funk siendo un icono cultural para generaciones. venideras.

Adrian Younge descubrió la obra de Dafé gracias a la canción “Pelas Sombras” y lo invito a Los Angeles para grabar el que sería el número 25 de la colección Jazz is Dead.

Destacan las texturas vocales de Carlos Dafé envueltas en fondos orquestales que fusionan el soul con la samba “Bloco da Harmonia”, el funk vibrante en ‘Jazz Esta Morto’ o la balada con regusto a R&B jazzístico como ‘Esse Som e Verdadeiro’ que cierra el disco.

No sabemos si será su última producción discográfica pero de serlo, sería el broche a su carrera.

21) Dom Salvador Jazz is Dead 024” 87 años

Otra vez el dúo formado por Adrian Younge y Ali Shaheen Muhhamad recupera a otro veterano ilustre de la escena brasileña, el pianista Dom Salvador con el que graban el que has sido el numero 24 de su saga Jazz is Dead. Como en el caso del anteriormente mencionado Carlos Dafé, Dom Salvador es otro músico que tuvo un papel fundamental y catalizador en el surgimiento de la música soul brasileña y el samba funk. Dom Salvador formó parte del famoso Rio 65 Trio, junto a Edison Machado y Sergio Barrozo.

La cantidad de músicos que participan en Jazz is Dead 024 es grande, lo que hace de él un disco elaboradísimo, de los que se grababan antaño sin prisas y a fuego lento. Un disco tan exótico como hipnótico y expansivo que une los sonidos atemporales del Brasil negro y la América negra.

Destacadas entre otras: “Nao Podermos O Amor Parar” y “Electricidade”.

22) John Zorn – Prolegomena Nocturnes Impromptus – 72 años

Creo que estaremos de acuerdo que no hay músico más prolífico que este neoyorquino y posiblemente el más rompedor, heterodoxo e impredecible en el mundo. Siempre ha sido vanguardia, experimentación, improvisación y ha pasado del jazz a la música clásica contemporánea, al hardcore o al ambient y las bandas sonoras sin inmutarse.

Uno pierde la cuenta de los discos que publica al cabo del año y en su totalidad deben ser más de doscientos veinte. Es sin duda uno de los grandes músicos del pasado siglo XX y espero que nos dure mucho en este XXI. Hay un libro sobre John Zorn que publico la editorial Libritos Jenkins que no me canso de recomendar titulado Universo John Zorn en el que hace un recorrido extensísimo sobre su carrera, obra y milagros (musicales).

Voy a comentar brevemente tres de corte contemporáneo o “modern classical”: “Prologmena” es un disco corto de no más de treinta minutos con un protagonismo especial de las cuerdas, verdadero virtuosismo compositivo e interpretativo. Una grabación realizada por seis músicos que dicen está entre las mejores de su autor.

“Impromptus” y “Nocturnes” pertenecen a la serie de álbumes que John Zorn ha dedicado a la formación de trío a piano. Con “Suite for Piano” en 2022, Zorn comenzó a explorar formas clásicas en el contexto del trío de piano jazz , le siguió con Ballades en 2024 y las dos mencionadas anteriormente en este año.

Ni que decir tiene que el virtuosismo y la creatividad de los tres componentes está fuera de toda duda creando una interacción natural entre los miembros.

Escúchalo aquí.

23) Meredith Monk – Cellular Songs – 83 años.

Meredith Monk a sus 83 años sigue siendo el máximo exponente de la vanguardia. Compositora, artista de performance, vocalista, cineasta, coreógrafa y todo lo que te imagines que rodee el mundo del espectáculo. En “Cellular Songs” nos trae otro disco difícil. No nos engañemos, la música de Meredith nunca ha sido de fácil escucha. Puedes escuchar canciones sueltas como Cell Trio II y quedarte en éxtasis pero sus álbumes en conjunto son complejos, no son para todo el mundo. Ahora que si quieres algo más sencillo siempre puedes tirar de La La Love You o Dani Fernández.

Vale, lo siento, esto ha sido una maldad. Lo retiro pero no lo borro.

Cellular Songs es la segunda parte de una trilogía que comenzó con On Behalf Of Nature , una obra que explora nuestro ecosistema global desde una perspectiva molecular. Sí, puedes volver a leerlo porque yo me quede igual de pasmado. Para Meredith Monk, lo que sucede en la célula es tan complejo que es un prototipo de lo que podría ser una sociedad. Ahí es nada.

Con esta temática te diría que te puedes imaginar como sera el disco, pero no. No te lo imaginas.

La voz sigue siendo el eje central de sus obras pero también hay piano, vibráfono, chelo y sonidos orgánicos. Me ha parecido un disco en cierta manera chamánico y ritual.

24) Marshall Allen – New Dawn – 101 años.

Si cuando reseñaba a el disco de Chris Wenner ironizaba si cuando publicó su primer disco con 68 años lo podríamos calificar como un artista emergente, ¿que podemos decir de Marshall Allen que ha publicado el suyo con 101? Claro que son ejemplos totalmente diferentes porque el veteranísimo Marshall Belford Allen ha estado toda su vida ligado al mundo de la música siendo el líder de Sun Ra Arkestra desde el fallecimiento de Herman Blount y tras John Gilmore. Hablamos pues de un músico de jazz extraordinario.

Para su álbum debut ha contado con Knoel Scott en saxofón barítono, Cecil Brooks y Michael Ray en la trompeta, Bruce Edwards en la guitarra y Neneh Cherry como cantante invitada en la canción que da título al disco. Una canción absolutamente preciosa.

New Dawn es jazz con mayúsculas, encaja perfectamente con el legado de Sun Ra y también goza de la libertad más amplia del jazz en sí. Tenemos el pincel del free jazz en “Sonny’s Dance” o el blues en “Are You Ready» por ejemplo. Es preciso, armónico y el saxo alto de Allen brilla con rotundidad. Marshall Allen, cien años no son nada si sigues poniendo el corazón en lo que haces.

Canción favorita del disco: «Boma».

25) Mavis Staples – Sad And Beautiful World – 86 años

He querido acabar este recorrido por artistas tan veteranos como grandes con otra reina como es Mavis Staples. Siete décadas cantando y poniendo voz al movimiento por los derechos Civiles en norteameérica e icono para varias generaciones todavía tiene fuerzas para grabar un nuevo disco porque ahí deja su mensaje: Si las cosas quieres que cambien , muévete.

El álbum lo componen diez canciones interpretadas con una determinación firme no exenta de calidez. Los temas han sido minuciosamente escogidos y tenemos composiciones de Tom Waits, Kathleen Brennan, Kevin Morby, Hozier, Allison Russell, Mark Linkous, etc…Por no hablar de las colaboraciones en la parte rítmica de Buddy Guy, MJ Lenderman, Justin Venon, Derek Trucks, Jeff Tweedy, Bonnie Raitt y muchos más porque nadie se quería perder la grabación del ¿ultimo? Esperemos que no, álbum de esta legendaria artista.

Hay canciones preciosas como “Hard Times”, “We Got the Peace”, “Anthem” o la que da título al disco “Sad And Beautiful World”.

Ojalá Mavis Staples nos dure mucho más.

Además de estos 25 había otros que podía haber elegido. Por ejemplo: Robert Plant – Saving Grace, Albita & Chucho Valdés – Master of Our Roots, Dave Stewart -Dave Does Dylan, Charlie Musselwhite – Look Out Highway, Arvo Part – Silentium, Joe Lovano – Homage, Robin Trower -Come & Find Me, Joachim Kühn – Echapée, Chip Taylor – The Truth and Other Things, Dave Mason – A Shade of Blues y Jimmy Vivino – Gonna Be 2 of Those Days.