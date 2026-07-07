Cuarto Marginal – Vibra Bojack (La Synthesis)

Desde hace ya considerablemente bastante tiempo, los adjetivos “alternativo” e “independiente” no es que ya hayan perdido su sentido original a la hora de utilizarlos, y , además, su significado se hubiera retorcido hasta querer decir lo contrario, sino que, simple y llanamente, ya no es necesario ni emplearlos si el sustantivo que tienen al lado es “rock”. Y es que el género en sí, ya sea cual sea la variante, es en sí mismo una alternativa a las escenas musicales imperantes en la actualidad mundial.

En este marco definido, la figura de Daryl de la Fe, conocido artísticamente como Cuarto Marginal, es un nombre a retener. Encuadrado dentro de la microescena post-grunge canaria, ésa auspiciada por eventos como Volcano Fest, festival de culto ubicado en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) por el que han pasado artistas tan interesantes como opción a la masa amorfa a la altura de El Altar del Holocausto, Ella La Rabia, Depresión Sonora o Tiburona.

Vibra bojack (26) es su segundo trabajo largo, auspiciado en el estudio de grabación y sello La Synthesis, espacio de resistencia creado por el asturiano Pablo Und Destruktion en pleno confinamiento frente a la degeneración cultural y social dominantes.

En poco más de cuarto de hora, el joven canario desgrana un cancionero que bebe por igual de sonoridades 90’s a lo Silverchair -en su faceta más sosegada- que del antifolk de raíz emo imperante en no pocas escenas subterráneas internacionales. También se le podría asociar a lo que supone dentro de la escena urbana a los márgenes con la figura del inquieto Goa en su intento de combinar sonoridades oscuras, en este caso más lumínicas y cristalinas, con producciones contemporáneas. Canciones como “Un señor sin tabaco”, “Verano vacío” o “El Corcel Indomable” deberían bastar para tener el radar cerca de sus próximos movimientos artísticos.

Escucha Cuarto Marginal – Vibra Bojack

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