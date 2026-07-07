El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar en Madrid y PortAmérica

La alianza entre dos de los nombres más inquietos de la música latinoamericana contemporánea tendrá dos fechas este mes de julio en nuestro país. Instituto Mexicano del Sonido, el proyecto capitaneado por el mexicano Camilo Lara, y los colombianos Meridian Brothers, liderados por Eblis Álvarez, llegarán con su espectáculo conjunto para presentar Ruido Tovar, el álbum que ambos publicaron este año y que supone uno de los cruces más estimulantes entre tradición tropical, electrónica y psicodelia de los últimos tiempos.

La primera cita será el 10 de julio en la Sala But de Madrid, dentro de la programación de Ochoymedio Un día después, el 11 de julio, ambas formaciones actuarán en el festival PortAmérica, compartiendo cartel con nombres como Amaia, Dani Martín, Nortec: Bostich + Fussible, Orkesta Mendoza o Xoel López.

Ruido Tovar nace de la amistad entre Lara y Álvarez, dos músicos que llevan más de una década explorando, desde perspectivas muy distintas, las posibilidades de la música popular latinoamericana. Inspirado libremente en el legado de Rigo Tovar, el disco revisita la cumbia mexicana de los años setenta, el danzón y otros ritmos tropicales, filtrándolos a través de sintetizadores, electrónica y un imaginario psicodélico que encaja a la perfección con los dos artistas.

El directo promete ir un paso más allá de la simple colaboración. Según han explicado sus responsables, la idea es fusionar ambas bandas sobre el escenario, compartiendo músicos, intercambiando instrumentos y apoyándose en un importante apartado audiovisual para convertir el concierto en una única experiencia colectiva, más cercana a una gran orquesta tropical futurista que a la suma de dos proyectos independientes.

Fechas de El Instituto Mexicano del Sonido + Meridian Brothers en España

10 de julio. Sala But (Ochoymedio) Madrid.

11 de julio. Festival PortAmérica, Portas (Pontevedra).

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