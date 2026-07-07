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Valiente Bosque anuncian álbum y publican un nuevo sencillo

El grupo castellonense Valiente Bosque, que publicó su segundo álbum en 2025, regresó en 2026 con nuevas canciones. Hace tres meses estrenamos en Muzikalia el videoclip de su sencillo «Mr. Wonderful». Hace unos días la banda lanzó una nueva canción, «Fuerza de gravedad». Se trata de una de las composiciones más intensas, emotivas y contundentes de su trayectoria, un tema que profundiza en las heridas que deja la manipulación emocional y en la lucha por escapar de una fuerza invisible que desgasta, condiciona y consume desde dentro.

«Fuerza de gravedad» parte del conflicto interno para construir un relato sobre el deseo de recuperar la propia identidad después de pasar por las diversas fases del dolor que produce una relación tóxica de ese tipo. La carga emotiva de la canción se ve impulsada por una producción envolvente, intensas guitarras atmosféricas y una progresión ascendente hasta el épico final.

Valiente Bosque consolidan su posición dentro de la escena independiente con esta nueva canción, avance de un nuevo álbum cuya salida está prevista para después del verano. De momento aquí puedes escuchar «Fuerza de gravedad», su nuevo adelanto.

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