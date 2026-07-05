Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Tardor – L’Instint

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Apartamentos Acapulco – Fiesta Transparente

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The Strokes – Going Shopping

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Tricky – I’m Yours

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Patronato – De Vacaciones

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Kristin Hersh – Moths

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Dinosaur Jr. – Several Got Away

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Kasabian – Superpowers

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Divina Esperanza – Luna de Invierno

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The Mars Volta – Lucro Sucio; Unfinished Business

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Noise Box & Alondra Bentley – Another You

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Enric EZ – El conjur

El cantautor catalán Enric EZ publicó a principios de año su álbum La Ruta Natural, un disco fruto de un proyecto itinerante que le llevó a dar pequeños conciertos por Los Pirineos. Una de sus canciones es «El conjur», un tema que suena al Graceland de Paul Simon y con el que Enric nos invita a conectar con nuestras raíces y enfrentar nuestros miedos.

Ona Mafalda – Anthem

La cantante y compositora Ona Mafalda sigue avanzando algunas de las canciones que formarán parte de su próximo EP. Hace poco pasó por nuestra PlayList Emergente con «Otra». El tercer avance, «Anthem», salió hace pocos días y hemos querido hacerle un hueco entre nuestras canciones de la semana. Cantada en inglés, «Anthem» habla de esos vínculos que llegan en el momento justo y se sienten como hogar.

Judeline – Besito

Judeline publicó esta semana un nuevo sencillo, «Besito». Una canción veraniega y luminosa que, entre luces de neón, piel brillante y amaneceres frente al mar, describe esos momentos que se viven con la certeza de que podrían desaparecer al día siguiente. «Besito» se presenta con un videoclip magnético y seductor obra de Lilian Hardouineau que fue rodado en Cassis (Francia).

Rumia – bb if you’d have me

Rumia vuelve con nuevas canciones tras publicar el año pasado Old Enough To Save Myself, su segundo disco. Un álbum del que te hablamos en Muzikalia a la vez que nos sirvió para poder charlar con la artista. Su primer tema nuevo se titula «bb if you’d have me», una canción de pop electrónico que explora la obsesión, el deseo y la proyección emocional hacia una persona desconocida. El próximo 9 de julio Rumia estará actuando en el NOS ALIVE.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.