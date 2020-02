Cupido: todo saldrá mal (Especial San Valentín)

Un consejo: la máxima para hoy es huir de Cupido como de la publicidad, como alma que lleva el diablo. Se debe aplicar todo el año. Mientras el amor capta tu atención y te deslumbra, con la otra mano te esconderá la razón, así, sin más, ningún mago podrá igualar nunca semejante truco. El amor no piensa, luego no existes.

Tal vez sea todo una cuestión de época, esta en la que todo es mercancía y se mercadea a cada instante. Hasta los sueños y las ilusiones son planes de empresa. Tal vez el amor sea otra víctima más y Cupido ande secuestrado en alguna cloaca del estado, de la iglesia o del marketing, pobrecillo… Pero no, no caigamos en la trampa de nuevo, las víctimas somos nosotras, todas las sufridas almas que una vez ingerido el elixir supimos que no había vuelta atrás. Desde entonces, todo anda desafinado.

Hagamos terapia al menos, repasemos esos “te quiero” o, mucho peor, los siempre temerarios “te quiero para siempre” que en realidad mal escondían alguna estrategia de control. Volvamos a revivir discusiones eternas sobre lo mismo, rechazos, infidelidades, el universo “ex”, los desvaríos, los asfixiantes finales abiertos, los espejismos, las noches sin dormir, la frustración, la derrota, los pensamientos tipo “cómo pude estar ahí” o, aliviados, “de la que me he librado”… La lista de sinsabores puede llevarnos hasta el próximo catorce de febrero. Y no es plan. Hoy, más que nunca, disfruten del sexo, pasen del amor y, sobre todo, de Cupido y sus publicistas. En el mejor de los casos, las flechas y alas de ese pequeño dios te dejarán un corazón intermitente.

1. Chucho. “Corazón roto y brillante” (Corazón roto y brillante. 2020)

“Razonablemente felices fuimos tú y yo, si es que es algo que se pueda razonar”

2. Undershakers. “Sola” (Sola. Ep 1997)

“Paso las horas sin querer verte, es mejor sola, sola indudablemente”.

3. Dorian Gray. “Es mi ex” (Mi pequeña colección. 2001)

“Agua pasada. Dicen que sí, pero no. Y si no me crees castígame contra la pared”

4. Christina Rosenvinge ‘1.000 pedazos’ (Que me parta un rayo. 1992)

“400 golpes contra la pared han sido bastantes para aprender”

5. Planetas ‘Pesadilla en el parque de atracciones’ (Encuentros con entidades. 2002)

“Y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo. El infierno no es tanto castigo. Te pareces bastante a Satán”

6. Tulsa “Estupida” (Solo me has rozado. 2007)

“Lo primero que hicimos fue casarnos (…). Después nos conocimos hasta odiarnos”

7. Lagartija Nick “20 versiones” (El shock de Leia. 2007)

“A ti te han contado algo más de lo que se suele contar. Nos vemos las caras”

8. La Bien Querida “Piensa como yo” (Fiesta. 2011)

“No, que yo no quiero pelear, pero es que me cuesta evitar sentir las ganas de matarte”

9. La Casa Azul “Galletas” (El sonido efervescente de la Casa Azul”. 2000)

“No sé si sabes que ya no te quiero, que ni siquiera te echo de menos”

10. Aterciopelados “Bolero falaz” (El Dorado. 1995)

“Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia”

11. La Portuaria “Donde hubo fuego” (Huija. 1995)

“Donde hubo fuego cenizas quedan, donde hubo amor qué queda, qué queda”

+Una. Sr. Chinarro “El alfabeto morse” (Ronroneando. 2008)

“Allá donde están las luces está la sombra de las cosa. Como la noche y el día las parejas se separan”

Una sección de Cheri Vegas

Gif: Erika Seven