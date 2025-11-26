Dharmacide – Tougher Than The Rest (Dharmacide)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Paso adelante para Dharmacide, que regresan con Tougher Than The Rest, un segundo álbum que consolida la singularidad del proyecto y abre el espectro sonoro de manera notable.

La palabra shoegaze suele resonar en nuestra cabeza al pensar en los de René Sharrocks, que juega otras bazas en estas ocho canciones. Treinta minutos tremendamente nocturnos de psicodelia lisérgica, donde la pérdida y la búsqueda de identidad se entrelazan bajo un manto de oscuras texturas. Un trayecto que entre el ruido reverberante y lo evocador, expande el legado iniciado con el más canónico Cult Band Member (2021).

Y es que hay una notable evolución en el proyecto del también miembro en directo de formaciones como Alcalá Norte y Depresión Sonora, que entrega un álbum concebido en la intemperie emocional, levantado con determinación en medio de obstáculos creativos y personales. Sus adelantos marcaron la senda: “The Cigs, The Light, The Coffee and Crying” abrió el ciclo con una mezcla de intimidad litúrgica y desgarro reverberado, mientras que “Dove” amplió el registro hacia un dreampop vaporoso y experimental para hablarnos de anhelos.

En el centro emocional de Tougher Than The Rest late “Reasons”, que condensa el dilema fundamental de Dharmacide: la tensión entre la renuncia y la persistencia. Las restantes piezas completan un relato cohesionado que transita del caos a la calma. El pseudo blues de la inicial “Lonely” es pura crudeza emocional; “Symphony of Silence” se interna en el vacío posterior a la pérdida con un minimalismo desolado; la joya melódica “Time Goes By” aborda el vértigo del tiempo, el temor a la irrelevancia y el desgaste creativo y “Bad Times” oscila entre vulnerabilidad y redención. El cierre de “If She Calls (Back Again)” confluye con Lonely” como zonas más oscuras del conjunto, fusionando ecos de cloud rap y una melancolía casi espectral.

El disco funciona como una sólida obra con clara vocación internacional, que juega en ligas similares a la de proyectos como DIIV, bdrmmm o los últimos Ride.

Escucha Dharmacide – Tougher Than The Rest