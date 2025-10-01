Lo último:
Dharmacide
Noticia

Ya disponible ‘Dove’, nuevo single de Dharmacide

Redacción MZK

Tras adelantar «The Cigs, The Light, The Coffee And Crying» a principios de septiembre, llega un nuevo avance del que será el debut de Dharmacide.

«Dove» fusiona shoegaze, dreampop y texturas experimentales, navegando entre capas de guitarras reverberadas, ritmos hipnóticos y una voz que flota como un sueño lúcido. Su letra, se transmite la experiencia universal del anhelo: ese deseo que, pese a todas las complicaciones de la vida —emocionales o materiales—, se reduce a una certeza simple y poderosa, querer estar en los brazos de la persona amada.

Una canción captura ese espacio entre la nostalgia y la evasión, pensada para quienes buscan sonidos introspectivos pero cargados de fuerza emocional.

La preventa del vinilo se abrirá el jueves 2 de octubre, sirviendo como anticipo de su esperado primer LP, cuya fecha oficial de lanzamiento es el jueves 13 de noviembre.

Escucha ‘Dove’ de Dharmacide

